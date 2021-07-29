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    Під Полтавою на чоловіка напала пантера

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    Коли чоловік увійшов у вольєр пантери, та напала на нього зі спини, повалила на землю і схопила зубами за голову - Під Полтавою на чоловіка напала пантера

    Коли чоловік увійшов у вольєр пантери, та напала на нього зі спини, повалила на землю і схопила зубами за голову

    На фото пантера з екопарку в Ковалівці Полтавської області: kolo.news

    Закривавленого потерпілого в стані середньої тяжкості госпіталізували та півтори години оперували

    У Полтавської області на працівника екопарку напала пантера, за життя чоловіка зараз борються медики. Про це повідомляє місцеве видання «Коло».

    Інцидент стався близько 29 липня в селі Ковалівка в передмісті Полтави. Коли 33-річний розносник корму увійшов у вольєр пантери, та напала на нього зі спини, повалила на землю і схопила зубами за голову.

    «Всі працівники схопили палиці і кинулися до клітки з пантерою, але вона не відпускала голову жертви. Якось людям вдалося відбити чоловіка у хижака. Хтось в цей час викликав швидку», – цитує видання очевидців.

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    Закривавленого потерпілого в стані середньої тяжкості госпіталізували та півтори години оперували. Близько 17:00 він прийшов до тями.

    В обласному управлінні Нацполіції підтвердили факт події та зазначили, що з'ясовують обставини нещасного випадку. Адміністрація екопарку коментувати подію відмовилася.

    Раніше повідомлялося, що у Києві скажена лисиця вкусила жінку.

    Теги: зоопарк напад лікарня тварини Полтавщина чоловік
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    Під Полтавою на чоловіка напала пантера