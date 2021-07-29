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    Вчені з'ясували, що собаки можуть відрізнити правду від брехні

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    Вчені зазначають,що що домашні собаки розрізняють сценарії помилкових і істинних заяв - Вчені з'ясували, що собаки можуть відрізнити правду від брехні
    Вчені зазначають,що що домашні собаки розрізняють сценарії помилкових і істинних заяв
    Фото: Depositphotos

    Вчені провели три експерименти за участю 260 собак різних порід

    Вчені з Віденського університету прийшли до висновку, що собаки вміють визначати, чи обманює їх людина, повідомляє Лондонське королівське товариство з розвитку знань про природу.

    З матеріалів випливає, що вчені провели три експерименти за участю 260 собак різних порід. Перед тваринами ставили два непрозорих контейнера з їжею. Незнайомим собакам добровольці підказували, де саме лежить ласощі - так у собак формувалася довіра до «інформанта».

    Далі хтось із людей перекладав їжу в іншу миску, при цьому ще одна людина спостерігала за цим. Пізніше їжу перекладали вже без «свідка». В ході експерименту з'ясувалося, що собаки набагато менш охоче дослухаються до порад тих, хто не бачив того, що відбувається. Також тварини не довіряли порадам тих, хто бачив процес перекладання, але в підсумку вказували на порожні миски.

    Раніше подібний експеримент проводився з маленькими дітьми, а також з макаками і шимпанзе – з'ясувалося, що собаки менш сприйнятливі до брехні.

    «Тер'єри були єдиною групою порід, які вели себе як людські немовлята і мавпи, протестовані в попередніх дослідженнях з використанням аналогічної парадигми, слідуючи пораді комунікатора частіше в групі справжніх заяв, ніж у групі помилкових. В цілому, ми надаємо докази того, що домашні собаки розрізняють сценарії помилкових і істинних заяв», – йдеться в дослідженні.

    Теги: добровольці тварини
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    Вчені з'ясували, що собаки можуть відрізнити правду від брехні