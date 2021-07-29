Вчені з'ясували, що собаки можуть відрізнити правду від брехні

Вчені провели три експерименти за участю 260 собак різних порід

Вчені з Віденського університету прийшли до висновку, що собаки вміють визначати, чи обманює їх людина, повідомляє Лондонське королівське товариство з розвитку знань про природу.

З матеріалів випливає, що вчені провели три експерименти за участю 260 собак різних порід. Перед тваринами ставили два непрозорих контейнера з їжею. Незнайомим собакам добровольці підказували, де саме лежить ласощі - так у собак формувалася довіра до «інформанта».

Далі хтось із людей перекладав їжу в іншу миску, при цьому ще одна людина спостерігала за цим. Пізніше їжу перекладали вже без «свідка». В ході експерименту з'ясувалося, що собаки набагато менш охоче дослухаються до порад тих, хто не бачив того, що відбувається. Також тварини не довіряли порадам тих, хто бачив процес перекладання, але в підсумку вказували на порожні миски.

Раніше подібний експеримент проводився з маленькими дітьми, а також з макаками і шимпанзе – з'ясувалося, що собаки менш сприйнятливі до брехні.

«Тер'єри були єдиною групою порід, які вели себе як людські немовлята і мавпи, протестовані в попередніх дослідженнях з використанням аналогічної парадигми, слідуючи пораді комунікатора частіше в групі справжніх заяв, ніж у групі помилкових. В цілому, ми надаємо докази того, що домашні собаки розрізняють сценарії помилкових і істинних заяв», – йдеться в дослідженні.