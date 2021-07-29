У Києві з’явилися нові майданчики для вигулу собак (перелік, фото)

У парках створюють території з відповідними елементами, де можна вигулювати собаку без повідка

Загалом у київських парках та скверах зараз є близько 20 спеціально облаштованих просторів для тварин

Разом із оновленням громадських просторів у різних районах столиці з’являються простори для вигулу собак – спеціально відведені огороджені території з відповідними елементами, де можна вигулювати собаку без повідка, дозволити тварині більше активностей і розваг. Про це повідомляє комунальне об’єднання «Київзеленбуд».

Цього року такий простір з’явився:

у парку «Совки»,

у фітнес-парку «Озеро Лебедине»,

у рамках капремонту планується створення подібної зони у парку «Радунка».

Раніше були облаштовані простори для вигулу собак у парках:

«Наталка» (для великих та малих порід собак),

«Веселка»,

«Привокзальний»,

«Вербовий гай»,

парку на вул. Шумського, 3,

парку з водними об’єктами на Троєщині,

у сквері на просп. Правди, 70-76,

у сквері на просп. Глушкова, 9г,

у сквері на перехресті вулиць Івана Гонти та Олени Теліги,

у скверів «Верстатобудівному».

Загалом у київських парках та скверах зараз є близько 20 спеціально облаштованих просторів для тварин. І їх кількість буде збільшуватися.

«Пам’ятайте, що вигулюючи свого домашнього улюбленця навіть у спеціально відведених місцях, слід подбати про безпеку вашу, вашої тварини та тих, хто разом з вами знаходиться у просторі. Контролюйте поведінку свого вихованця – агресивності у просторі не місце. Ставтеся з повагою до інших відвідувачів простору. Прибирайте за вашим собакою, щоб простір залишався чистим. Залишаючи простір, одягайте повідок на собаку», – закликають зеленбудівці.

З Правилами утримання і догляду за домашніми тваринами можна ознайомитися тут.