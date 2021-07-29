У Києві з’явилися нові майданчики для вигулу собак (перелік, фото)
Загалом у київських парках та скверах зараз є близько 20 спеціально облаштованих просторів для тварин
Разом із оновленням громадських просторів у різних районах столиці з’являються простори для вигулу собак – спеціально відведені огороджені території з відповідними елементами, де можна вигулювати собаку без повідка, дозволити тварині більше активностей і розваг. Про це повідомляє комунальне об’єднання «Київзеленбуд».
Цього року такий простір з’явився:
- у парку «Совки»,
- у фітнес-парку «Озеро Лебедине»,
- у рамках капремонту планується створення подібної зони у парку «Радунка».
Раніше були облаштовані простори для вигулу собак у парках:
- «Наталка» (для великих та малих порід собак),
- «Веселка»,
- «Привокзальний»,
- «Вербовий гай»,
- парку на вул. Шумського, 3,
- парку з водними об’єктами на Троєщині,
- у сквері на просп. Правди, 70-76,
- у сквері на просп. Глушкова, 9г,
- у сквері на перехресті вулиць Івана Гонти та Олени Теліги,
- у скверів «Верстатобудівному».
Загалом у київських парках та скверах зараз є близько 20 спеціально облаштованих просторів для тварин. І їх кількість буде збільшуватися.
«Пам’ятайте, що вигулюючи свого домашнього улюбленця навіть у спеціально відведених місцях, слід подбати про безпеку вашу, вашої тварини та тих, хто разом з вами знаходиться у просторі. Контролюйте поведінку свого вихованця – агресивності у просторі не місце. Ставтеся з повагою до інших відвідувачів простору. Прибирайте за вашим собакою, щоб простір залишався чистим. Залишаючи простір, одягайте повідок на собаку», – закликають зеленбудівці.
З Правилами утримання і догляду за домашніми тваринами можна ознайомитися тут.