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    У Києві з’явилися нові майданчики для вигулу собак (перелік, фото)

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    У парках створюють&nbsp;території з відповідними елементами, де можна вигулювати собаку без повідка - У Києві з’явилися нові майданчики для вигулу собак (перелік, фото)
    У парках створюють території з відповідними елементами, де можна вигулювати собаку без повідка
    Фото: Київзеленбуд

    Загалом у київських парках та скверах зараз є близько 20 спеціально облаштованих просторів для тварин

    Разом із оновленням громадських просторів у різних районах столиці з’являються простори для вигулу собак – спеціально відведені огороджені території з відповідними елементами, де можна вигулювати собаку без повідка, дозволити тварині більше активностей і розваг. Про це повідомляє комунальне об’єднання «Київзеленбуд».

    Цього року такий простір з’явився:

    • у парку «Совки»,
    • у фітнес-парку «Озеро Лебедине»,
    • у рамках капремонту планується створення подібної зони у парку «Радунка».

    Раніше були облаштовані простори для вигулу собак у парках:

    • «Наталка» (для великих та малих порід собак),
    • «Веселка»,
    • «Привокзальний»,
    • «Вербовий гай»,
    • парку на вул. Шумського, 3,
    • парку з водними об’єктами на Троєщині,
    • у сквері на просп. Правди, 70-76,
    • у сквері на просп. Глушкова, 9г,
    • у сквері на перехресті вулиць Івана Гонти та Олени Теліги,
    • у скверів «Верстатобудівному».

    Загалом у київських парках та скверах зараз є близько 20 спеціально облаштованих просторів для тварин. І їх кількість буде збільшуватися.

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    У Києві з’явилися нові майданчики для вигулу собак (перелік, фото)
    У Києві з’явилися нові майданчики для вигулу собак (перелік, фото)
    У Києві з’явилися нові майданчики для вигулу собак (перелік, фото)
    У Києві з’явилися нові майданчики для вигулу собак (перелік, фото)
    У Києві з’явилися нові майданчики для вигулу собак (перелік, фото)
    У Києві з’явилися нові майданчики для вигулу собак (перелік, фото)
    У Києві з’явилися нові майданчики для вигулу собак (перелік, фото)
    У Києві з’явилися нові майданчики для вигулу собак (перелік, фото)
    У Києві з’явилися нові майданчики для вигулу собак (перелік, фото)
    У Києві з’явилися нові майданчики для вигулу собак (перелік, фото)
    У Києві з’явилися нові майданчики для вигулу собак (перелік, фото)
    У Києві з’явилися нові майданчики для вигулу собак (перелік, фото)
    У Києві з’явилися нові майданчики для вигулу собак (перелік, фото)

    «Пам’ятайте, що вигулюючи свого домашнього улюбленця навіть у спеціально відведених місцях, слід подбати про безпеку вашу, вашої тварини та тих, хто разом з вами знаходиться у просторі. Контролюйте поведінку свого вихованця – агресивності у просторі не місце. Ставтеся з повагою до інших відвідувачів простору. Прибирайте за вашим собакою, щоб простір залишався чистим. Залишаючи простір, одягайте повідок на собаку», – закликають зеленбудівці.

    З Правилами утримання і догляду за домашніми тваринами можна ознайомитися тут.

    Теги: Київ тварини Київзеленбуд парк
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    У Києві з’явилися нові майданчики для вигулу собак (перелік, фото)