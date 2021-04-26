У Києві скажена лисиця вкусила жінку

Жінка проходить лікування

У Голосіївському районі зафіксовано випадок сказу у лисиці. Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Києві.

За інформацією Об’єднання ветеринарної медицини в Києві, 19 квітня у відділ по боротьбі зі сказом тварин був доставлений труп лисиці. Встановлено, що 17 квітня тварина забігла на подвір’я у Голосіївському районі та сховалась під дошками. Того ж дня ця лисиця вкусила жінку, яка проходила повз, після чого тварина знову сховалась.

На наступний день був виявлений труп лисиці.

Дослідження виявило свічення, характерне для сказу тварин.

Жінка отримує лікування.

Що таке сказ

Нагадаємо, що сказ – гостре інфекційне захворювання. Сказ може передаватись людині чи тварині не лише через укус, а також і при ослиненні. Встановлено, що у тварин слина може бути заразною до появи клінічних ознак. Тобто, можна заразитись від тварини, яка не виглядає хворою, а є носієм сказу. При цьому тварина не агресивна, а лагідно облизує того, кого любить. Достатньо зараженій слині потрапити на кон'юнктиву ока, у ніс, на губи, на ушкоджену шкіру навіть при незначній подряпині, і цього вже досить, щоб вірус потрапив у кров.

Сказ вражає центральну нервову систему, супроводжується паралічами і завжди закінчується смертю. Специфічної терапії захворювання на сказ у світі не існує. Випадків одужання людей від сказу не зареєстровано.

Профілактичні заходи

На сьогодні у всьому світі програма раціонального проведення щеплень проти сказу залишається пріоритетною.

Враховуючи те, що Київ із усіх боків межує з лісопарковими зонами, які мають численні резервуари збудника сказу (лисиці, єнотовидні собаки), необхідно уважно ставитись до здоров’я власних тварин а також тих, що проживають поряд. Профілактичні рекомендації прості – не пропускати щеплення домашнім улюбленцям. Вакцинацію тварині потрібно робити щорічно.