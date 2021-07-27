Бив кошеня об стіл, а потім кинув до холодильника. На Буковині суд виніс вирок живодеру

Суд з’ясував, що обвинувачений перебуває на обліку в лікаря-нарколога

Кіцманський районний суд Чернівецької області оштрафував на 17 тис. грн чоловіка за жорстоке поводження з твариною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 20 липня.

За даними досудового розслідування, 20 червня близько 23 год. 50 хв. обвинувачений перебував у будинку, де вчинив знущання над кошеням. Спочатку чоловік бив тварину об стіл та стіну, а потім помістив її до холодильника.

Згідно з протоколом патологоанатомічного розтину, смерть тварини могла настати внаслідок зупинки серця, паралічу дихальної системи від механічних травм та переохолодження.

Обвинувачений цілком визнав провину і щиро розкаявся. Під час призначення міри покарання суд з’ясував, що живодер перебуває на обліку в лікаря-нарколога.

Призначивши штраф за знущання над твариною, суд постановив, що таке покарання є справедливим і достатнім для виправлення обвинуваченого і запобігання вчинення ним кримінальних правопорушень. А також воно відповідатиме засадам гуманності і справедливості.

Як повідомляв «Главком», у квітні Самарський районний суд Дніпра засудив на один рік обмеження волі, замінивши його на два роки випробувального терміну, дівчину, яка викинула кішку з восьмого поверху житлового будинку.

Голосіївський районний суд Києва дав п’ять років умовного терміну 30-річному місцевому мешканцю за вбивство трьох цуценят.

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