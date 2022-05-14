Під Тернополем водійка влаштувала масштабну ДТП (фото)

Шість транспортних засобів зіткнулося на Тернопільщині, внаслідок чого постраждала дитина

Водійка з сімома дітьми у салоні вилетіла на смугу зустрічного руху

На Тернопільщины водійка влаштувала масштабну ДТП за участі шести автівок. В салоні її машини перебувало семеро дітей. Внаслідок ДТП травми отримав хлопчик. Про це повідомили в обласній поліції.

«Автопригода сталася в суботу, 14 травня, близько 7.50 на автодорозі поблизу села Ступки Тернопільського району. За попередніми даними, 31-річна мешканка Черкаської області, керуючи автомобілем Renault Megane, рухалася в напрямку міста Хмельницький, виїхала на смугу зустрічного руху та допустила зіткнення з чотирма автівками: Skoda Fabia, Chevrolet Aveo, Hyundai Sonata та Audi Q5. Після цього водійка Renault Megane ще повернулася на свою смугу руху та врізалася у вантажівку», – йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що у салоні автівки Renault Megane перебувало семеро малолітніх дітей. Внаслідок ДТП травми отримав хлопчик, його шпиталізували до лікарні.

Правоохоронці продовжують працювати на місці події та встановлюють усі обставини автопригоди.

Нагадаємо, 8 травня о 17 годині в Київській області сталася потрійна ДТП, в якій є загиблі та травмовані. Так, на виїзді з Білої Церкви в напрямку Володарки трапилась аварія за участю автомобілів Hyundai, Renault і ЗАЗ.