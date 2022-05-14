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    Події в Україні

    Під Тернополем водійка влаштувала масштабну ДТП (фото)

    Шість транспортних засобів зіткнулося на Тернопільщині, внаслідок чого постраждала дитина - Під Тернополем водійка влаштувала масштабну ДТП (фото)
    Шість транспортних засобів зіткнулося на Тернопільщині, внаслідок чого постраждала дитина
    фото: facebook.com/gynp.ternopil

    Водійка з сімома дітьми у салоні вилетіла на смугу зустрічного руху

    На Тернопільщины водійка влаштувала масштабну ДТП за участі шести автівок. В салоні її машини перебувало семеро дітей. Внаслідок ДТП травми отримав хлопчик. Про це повідомили в обласній поліції.

    «Автопригода сталася в суботу, 14 травня, близько 7.50 на автодорозі поблизу села Ступки Тернопільського району. За попередніми даними, 31-річна мешканка Черкаської області, керуючи автомобілем Renault Megane, рухалася в напрямку міста Хмельницький, виїхала на смугу зустрічного руху та допустила зіткнення з чотирма автівками: Skoda Fabia, Chevrolet Aveo, Hyundai Sonata та Audi Q5. Після цього водійка Renault Megane ще повернулася на свою смугу руху та врізалася у вантажівку», – йдеться у повідомленні.

    Також повідомляється, що у салоні автівки Renault Megane перебувало семеро малолітніх дітей. Внаслідок ДТП травми отримав хлопчик, його шпиталізували до лікарні.

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    Під Тернополем водійка влаштувала масштабну ДТП (фото)
    Під Тернополем водійка влаштувала масштабну ДТП (фото)
    facebook.com/gynp.ternopil

    Правоохоронці продовжують працювати на місці події та встановлюють усі обставини автопригоди.

    Нагадаємо, 8 травня о 17 годині в Київській області сталася потрійна ДТП, в якій є загиблі та травмовані. Так, на виїзді з Білої Церкви в напрямку Володарки трапилась аварія за участю автомобілів Hyundai, Renault і ЗАЗ.

    Теги: ДТП машини аварія Україна Тернопільщина Хмельницький Hyundai Renault Skoda Audi Skoda Fabia
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    Під Тернополем водійка влаштувала масштабну ДТП (фото)