У Київраді вперше застосували імперативний мандат. «Батьківщина» вигнала депутата

«Батьківщина» прийняла рішення про відкликання депутата Київради Михайла Ковальчука

У Київраді вперше застосували імперативний мандат. «Батьківщина» відкликала свого депутата Київради Михайла Ковальчука за дивні висловлювання про мобілізацію. Про це повідомляє кореспондент «Главкому».

Фракція проінформувала сьогодні Київраду, що Ковальчук більше не бере участі в засіданнях.

Тепер територіальна виборча комісія має до присяги нового депутата.

Ковальчук був обраний на чергових місцевих виборах 25 жовтня 2020 року шляхом висування від Київської міської організації політичної партії «Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина».

На початку війни Росії проти України депутат на особистій сторінці в соцмережі розмістив інформацію про те, що війна офіційно не оголошена, тому мобілізація не має юридичної сили.

«Така заява Михайла Ковальчука була і є категорично протилежною позиції народу України та суперечать державним інтересам. Його висловлювання – прояв нехтування національним цінностям. Позиція Михайла Ковальчука стала підставою для його відкликання як депутата», – зазначили в партії.

Партія «Батьківщина» засуджує подібні висловлювання та вважає їх неприпустимими.

Нагадаємо, раніше депутат Київради від партії «Батьківщина» Михайло Ковальчук не потрапив на літак компанії Lufthansa. Працівники летовища та перевізника відмовилися реєструвати чоловіка на рейс через те, що він був без маски та сертифікату про вакцинацію. Ковальчук пояснив свою категоричну позицію.