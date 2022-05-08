Масштабна ДТП на Київщині: серед травмованих є діти (фото)

У ДТП потрапили три автомобілі

У результаті ДТП загинула жінка та отримали травми четверо осіб

8 травня о 17 годині в Київській області сталася потрійна ДТП, в якій є загиблі та травмовані. Про це повідомляє Головне управління Нацполіції в Київській області.

Так, на виїзді з Білої Церкви в напрямку Володарки трапилась аварія за участю автомобілів Hyundai, Renault і ЗАЗ.

50-річний підприємець за кермом Hyundai намагався здійснити обгін, виїхав на зустрічну смугу, а потім на узбіччя, після чого і відбулось зіткнення трьох автомобілів.

Рятувальники деблокували з автомобіля ЗАЗ 62-річного водія, якого госпіталізували з полі травмами, та літню жінку, яка від отриманих травм загинула на місці.

З легковика Renault госпіталізували 46-річну жінку та двох її дітей 10-ти та 12 років зі струсом мозку та травмами хребта.

Працівники слідчого управління Київщини відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ.

Нагадаємо, ввечері 3 травня на трасі Київ–Чоп у Рівненській області в результаті зіткнення пасажирського автобуса з бензовозом сталася масштабна ДТП. Учасниками автопригоди стали 38 осіб, з яких 26 загинуло та 12 травмувалося. Потерпілі перебувають у лікарні.