Делегація Сенату США прибула з візитом до Києва (відео)

В Україну прибула делегація Сенату США і лідер республіканської меншості у верхній палаті Конгресу

В Офісі президента назвали візит потужним сигналом двопартійної підтримки України з боку Конгресу

Президент України Володимир Зеленський 14 травня зустрів у Києві делегацію Сенату США на чолі з лідером республіканської меншості у верхній палаті Конгресу Мітчеллом Макконнеллом. Про це голова держави повідомив на своїй сторінці в соцмережі.

За його словами, двопартійна підтримка України з боку Конгресу США і американського народу – це потужний сигнал.

«Візит делегації Сенату США на чолі з лідером республіканської меншості у верхній палаті Конгресу Мітчеллом Макконнеллом – потужний сигнал двопартійної підтримки України з боку Конгресу Сполучених Штатів, а також американського народу. Дякую за ваше лідерство в допомозі у нашій боротьбі не лише за свою державу, а й за демократичні цінності та свободи. Ми дуже цінуємо це», – написав Зеленський.

Нагадаємо, учора прокремлівський сенатор заблокував рішення про ухвалення допомоги в $40 млрд від США.

Раніше стало відомо, що США виділять $40 млрд для України: Палата представників США схвалила масштабний пакет допомоги, що передбачає підтримку України на загальну суму понад $40 млрд. Проєкт отримав двопартійну підтримку.

Крім того, 9 травня Байден підписав закон про ленд-ліз.

Як відомо, Палата представників Конгресу США проголосувала за програму ленд-лізу для України 28 квітня. Тоді 417 із 430 членів Палати представників проголосували «за», а тільки 10 (усі вони представляли Республіканську партію) – «проти».

Експерти упевнені, що ленд-ліз може відіграти переломну роль у російсько-українській війні.

Також сенатори США пропонують визнати Росію державою-спонсоркою тероризму.

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