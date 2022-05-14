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    Стало відомо, коли в громадському транспорті Києва відновлять плату за проїзд

    Транспорт у столиці працюватиме довше, однак і плата за проїзд повертається&nbsp; - Стало відомо, коли в громадському транспорті Києва відновлять плату за проїзд
    Транспорт у столиці працюватиме довше, однак і плата за проїзд повертається 
    фото з відкритих джерел

    Транспорт у столиці працював в обмеженому режимі та був кілька місяців безкоштовним

    Від 16 травня в Києві відновлюють електронну оплату за проїзд у комунальному громадському транспорті – як у метро, так і в наземному. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

    «Ми повинні відновлювати повноцінну роботу громадського транспорту, який працював в обмеженому режимі та був ці місяці безкоштовним. Потрібно платити зарплати транспортникам, забезпечувати підприємства пальним, матеріалами, електроенергією. Це великі кошти», – пояснив Кличко.

    Сплачувати за проїзд пасажири зможуть транспортними картками, через платіжні додатки та мобільний додаток «Київ цифровий».

    Раніше повідомлялося, що із неділі, 15 травня, комендантська година у столиці та Київській області розпочинатиметься на годину пізніше. Вона триватиме з 23:00 до 5:00 ранку. Крім того, від 16 травня громадський транспорт столиці працюватиме довше.

    Мер столиці нагадує, що Київ залишається головною ціллю Росії. Міський голова застеріг жителів столиці, які планують повертатися, і закликав до обережності, оскільки влада не може гарантувати безпеку, поки в Україні триває війна.

    Раніше Кличко назвав кількість пошкоджених будинків у Києві.

    Також Київ збирається повернути оплату за проїзд у комунальному транспорті, але ціна не зміниться, повідомив міський голова Віталій Кличко.

    Крім того, Кличко анонсував появу додаткової ППО «натівського стандарту» в Києві. Мер Києва не виключає повторні спроби військ РФ захопити столицю.


    Теги: росія окупанти Віталій Кличко Київ громадський транспорт метро війна мер Україна транспорт влада окупація комендантська година #stoprussia
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    Стало відомо, коли в громадському транспорті Києва відновлять плату за проїзд