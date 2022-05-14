Стало відомо, коли в громадському транспорті Києва відновлять плату за проїзд

Транспорт у столиці працюватиме довше, однак і плата за проїзд повертається

Транспорт у столиці працював в обмеженому режимі та був кілька місяців безкоштовним

Від 16 травня в Києві відновлюють електронну оплату за проїзд у комунальному громадському транспорті – як у метро, так і в наземному. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«Ми повинні відновлювати повноцінну роботу громадського транспорту, який працював в обмеженому режимі та був ці місяці безкоштовним. Потрібно платити зарплати транспортникам, забезпечувати підприємства пальним, матеріалами, електроенергією. Це великі кошти», – пояснив Кличко.

Сплачувати за проїзд пасажири зможуть транспортними картками, через платіжні додатки та мобільний додаток «Київ цифровий».

Раніше повідомлялося, що із неділі, 15 травня, комендантська година у столиці та Київській області розпочинатиметься на годину пізніше. Вона триватиме з 23:00 до 5:00 ранку. Крім того, від 16 травня громадський транспорт столиці працюватиме довше.

Мер столиці нагадує, що Київ залишається головною ціллю Росії. Міський голова застеріг жителів столиці, які планують повертатися, і закликав до обережності, оскільки влада не може гарантувати безпеку, поки в Україні триває війна.

Раніше Кличко назвав кількість пошкоджених будинків у Києві.

Також Київ збирається повернути оплату за проїзд у комунальному транспорті, але ціна не зміниться, повідомив міський голова Віталій Кличко.

Крім того, Кличко анонсував появу додаткової ППО «натівського стандарту» в Києві. Мер Києва не виключає повторні спроби військ РФ захопити столицю.



