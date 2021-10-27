Під Запоріжжям активіст виявив звалище хімічних і біологічних відходів: все стікало в притоку Дніпра (фото, відео)

На звалищі були навіть залишки людських тіл

Відходи накопичені на пагорбі поряд із річкою, яка впадає в Дніпро

На ділянці землі біля населеного пункту Комишуваха, що біля Запоріжжя, яка перебуває в оренді у фірми, що займається утилізацією шкідливих відходів громадський активіст Юрій Потоцький виявив величезне звалище хімічних та медичних відходів. Про це пише «Акцент».

Усі відходи підприємство просто скидало на пагорб поряд із річкою Конка, а утилізація вочевидь не велася.

«На сховищі відходів із жахливим запахом хаотично розкидані залишки крапельниць, шприців, лікарняні подушки, бочки з кислотою, використані лампи, навіть частини останків людських тіл і тварин», – інформує сайт.

Це надає особливої небезпеки ситуації, адже вся ця таблиця Менделєєва потрапляє в р. Конку, а далі в р. Дніпро (Каховське водосховище).

На місце викликали поліцію й екоінспекцію.

Повідомляється, що поліція за викликом 102 прибула оперативно. Зараз проводяться слідчі дії та встановлюються особи, які є причетними до скоєння злочину проти довкілля.

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