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    Під Запоріжжям активіст виявив звалище хімічних і біологічних відходів: все стікало в притоку Дніпра (фото, відео)

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    На звалищі були навіть залишки людських тіл - Під Запоріжжям активіст виявив звалище хімічних і біологічних відходів: все стікало в притоку Дніпра (фото, відео)
    На звалищі були навіть залишки людських тіл
    Фото: Акцент

    Відходи накопичені на пагорбі поряд із річкою, яка впадає в Дніпро

    На ділянці землі біля населеного пункту Комишуваха, що біля Запоріжжя, яка перебуває в оренді у фірми, що займається утилізацією шкідливих відходів громадський активіст Юрій Потоцький виявив величезне звалище хімічних та медичних відходів. Про це пише «Акцент».

    Усі відходи підприємство просто скидало на пагорб поряд із річкою Конка, а утилізація вочевидь не велася.

    «На сховищі відходів із жахливим запахом хаотично розкидані залишки крапельниць, шприців, лікарняні подушки, бочки з кислотою, використані лампи, навіть частини останків людських тіл і тварин», – інформує сайт.

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    Фото: Акцент
    Фото: Акцент
    Фото: Акцент

    Це надає особливої небезпеки ситуації, адже вся ця таблиця Менделєєва потрапляє в р. Конку, а далі в р. Дніпро (Каховське водосховище).

    На місце викликали поліцію й екоінспекцію.

    Повідомляється, що поліція за викликом 102 прибула оперативно. Зараз проводяться слідчі дії та встановлюються особи, які є причетними до скоєння злочину проти довкілля.

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    Теги: Запоріжжя Дніпро звалище поліція
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    Під Запоріжжям активіст виявив звалище хімічних і біологічних відходів: все стікало в притоку Дніпра (фото, відео)