На столичній Троєщині горіло звалище шин (фото)

Рятувальникам знадобилося майже дві години на ліквідацію пожежі

У п’ятницю, 22 жовтня, сталась пожежа на вул. Пухівській, 1А у Деснянському районі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 12:10, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місці вогнеборці встановили, що горять шини та пластикові відходи з частковим розповсюдженням вогню на котельню.

О 13:01 рятувальники локалізували пожежу на площі 500 кв. м та о 13:55 – ліквідували.

На місці було задіяно чотири одиниці основної пожежно-рятувальної техніки, а також 20 чоловік особового складу ДСНС.

Жертв і постраждалих немає.

Причина загоряння наразі встановлюється.

Нагадаємо, у квітні в Києві почалося вивезення використаних шин із дворів. Ставилося завдання до кінця травня вивезти всі використані покришки. Планувалося, що вони будуть утилізовані на спеціалізованих підприємствах. Столична влада повідомляла, що усі районні адміністрації уклали договори із підприємствами, де відбувається цивілізована утилізація токсичної гуми.

Проте, в полі Деснянського району (між вулицями Пухівською та Закревського, навпроти ТЕЦ) було виявлено звалище автомобільних шин, яке створили комунальні служби і яке вони повинні були утилізувати.

Активісти виявили відразу кілька звалищ старих автомобільних шин. Одне таке звалище спалахнуло і їдкий дим оповив житлові будинки, розташовані поруч.

13 липня на відкритій території на вул. Березняківській, 30-А у Дніпровському районі столиці горіло звалище автомобільних шин.

11 серпня на вул. Едуарда Вільде, 3 у Дніпровському районі столиці сталося загоряння автомобільних покришок.