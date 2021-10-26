Неповнолітньому, що вдарив поліцейського по сідницях, суд заборонив нічні розваги

Потерпілий поліцейський заявив, що претензій до обвинуваченого немає, оскільки той вибачився перед ним і вони примирились

Хлопця визнано винним у хуліганстві

Кіцманський районний суд Чернівецької області визнав винним місцевого мешканця у хуліганстві та призначив покарання із застосуванням до нього примусових заходів виховного характеру. Зокрема, протягом року обвинуваченому заборонено залишати місце постійного проживання з 22:00 год. до 7:00 год. наступного дня, а також заборонено відвідувати в нічний час з 22:00 год. до 6:00 год. розважальні заклади, повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 21 жовтня.

За матеріалами справи 18 червня близько 8:30 неповнолітній, перебуваючи в стані алкогольного та наркотичного сп`яніння, в центрі міста Кіцмань біля церкви Святого Миколая ображав нецензурною лайкою працівника Національної поліції. Також наніс йому декілька ударів ногою в область сідниць. Експертиза виявила у працівника поліції синця, що належить до легких тілесних ушкоджень.

У суді хлопець повністю визнав вину. Розповів, що того дня після святкування випускного йшов з друзями центром міста Кіцмань. При цьому ображав нецензурною лайкою працівника поліції та наніс йому декілька ударів ногою в область сідниць. Додав, що перебував в стані сп`яніння.

Наразі зрозумів протиправність вчиненого і попросив вибачення у потерпілого. Наголосив, що щиро шкодує про свій вчинок і просив суд звільнити його від покарання та застосувати примусові заходи виховного характеру.

Потерпілий поліцейський до суду подав заяву про розгляд справи за його відсутності, в якій зазначив: претензій до обвинуваченого немає, оскільки той вибачився перед ним і вони примирились.

Захисник обвинуваченого заявив клопотання про звільнення його клієнта від покарання та застосування неповнолітньому примусові заходи виховного характеру у вигляді застереження та обмеження дозвілля.

Батько хлопця підтримав клопотання захисника і запевнив суд: забезпечить контроль за поведінкою сина, як в дома, так і в побуті. Додав, що про всі деталі злочину довідався від працівників поліції.

Начальник служби у справах дітей Кіцманської міської ради в суді надала письмовий звіт щодо неповнолітнього обвинуваченого. Вона зазначила, що хлопець проживає в повній сім`ї, є ще молодший брат, мати наразі перебуває за кордоном. Умови проживання задовільні.

Обвинувачений закінчив 9 класів у 2019 році. Після цього закінчив шестимісячні курси перукарського мистецтва в Києві, отримавши диплом-перукаря широкого профілю. Разом з тим, закінчив екстерном 10-11 клас. Зараз не працює та не навчається. Раніше його сім`я в поле зору служби у справах дітей не потрапляла. Тому доповідачка вважала за можливе застосувати до обвинуваченого примусові заходи виховного характеру.

Нагадаємо, що покарання за ч.1 ст. 296 Кримінального кодексу України, за якою судили неповнолітнього, передбачає штраф від 17 тис. грн до 34 тис. грн або арешт до шести місяців, або обмеженням волі до п'яти років.

Як повідомляв «Главком», у червні Печерський районний суд Києва оштрафував на 119 грн хлопця, який вчинив дрібне хуліганство на столичній вулиці Банкова. Адмінправопорушення зафіксували співробітники Печерського управління поліції. За даними оформленого протоколу, 20 березня хлопець розмальовував фарбою з балончика стіни Офісу президента України.

У жовтні Уманський міськрайонний суд Черкаської області визнав винним чоловіка у хуліганстві та призначив 1,7 тис. грн штрафу. Інцидент стався 15 липня на дорозі Київ–Одеса. Обвинувачений публічно оголив свій статевий орган та справив потреби на службовий автомобіль департаменту патрульної поліції Києва, який стояв припаркований на узбіччі. При цьому чоловік цю витівку знімав на мобільний телефон та виклав у соціальну мережу TikTok. Своїми діями обвинувачений завдав шкоду діловій репутації та іміджеві Національної поліції України, сказано у вироку.