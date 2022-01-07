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    Підліток, який впав у річку на Закарпатті, загинув

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    Хлопчика виявили неподалік берега річки за 10 км від місця зникнення - Підліток, який впав у річку на Закарпатті, загинув

    Хлопчика виявили неподалік берега річки за 10 км від місця зникнення

    фото: mukachevo.net

    Тіло 13-річного хлопця знайшли на Різдво

    Підліток, пошуки якого тривали з 5 січня, після того як він впав у річку, був знайдений мертвим. Про це повідомляє поліція Закарпатської області.

    Співробітники Рахівського районного відділу поліції розшукали тіло 13-річного хлопця, який нещодавно зник.

    Відомо, що 5 січня близько 21.30 до поліції Рахова надійшло повідомлення про зникнення підлітка – жителя селища Кобилецька Поляна.

    Як повідомляють правоохоронці, наразі встановлено, що 24-річний чоловік разом із дитиною повертався з лісу додому на підводі. Перетинаючи річку, стрімкий потік води почав розбивати підводу, в результаті чого місцеві жителі опинилися у водоймі.

    Після цього чоловік доплив до берега, а хлопчик зник у воді. Спершу чоловік намагався самотужки розшукати неповнолітнього, однак, коли пошуки не дали результатів, звернувся до лісника, який і повідомив про подію екстрені служби.

    Поліцейські разом з рятувальниками та небайдужими громадянами негайно розпочали пошуки дитини.

    Сьогодні, 7 січня, тіло хлопчика без ознак насильницької смерті виявили неподалік берега річки, за 10 км від місця зникнення.

    Наразі працівники поліції в рамках кримінального провадження встановлюють всі обставини смерті підлітка.

    Як відомо, ввечері 5 січня 13-річний житель Кобилецької Поляни, що на Закарпатті, Богдан Щерба зник, повертаючись з сусідом додому з лісу.

    Як відомо, посеред зими на Закарпатті через сильні дощі у воді опинились будинки та дороги. Також сталися зсуви ґрунту і затоплені сотні гектарів сільгоспугідь.

    Теги: Закарпаття поліція чоловік повінь
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    Підліток, який впав у річку на Закарпатті, загинув