Підліток, який впав у річку на Закарпатті, загинув

Тіло 13-річного хлопця знайшли на Різдво

Підліток, пошуки якого тривали з 5 січня, після того як він впав у річку, був знайдений мертвим. Про це повідомляє поліція Закарпатської області.

Співробітники Рахівського районного відділу поліції розшукали тіло 13-річного хлопця, який нещодавно зник.

Відомо, що 5 січня близько 21.30 до поліції Рахова надійшло повідомлення про зникнення підлітка – жителя селища Кобилецька Поляна.

Як повідомляють правоохоронці, наразі встановлено, що 24-річний чоловік разом із дитиною повертався з лісу додому на підводі. Перетинаючи річку, стрімкий потік води почав розбивати підводу, в результаті чого місцеві жителі опинилися у водоймі.

Після цього чоловік доплив до берега, а хлопчик зник у воді. Спершу чоловік намагався самотужки розшукати неповнолітнього, однак, коли пошуки не дали результатів, звернувся до лісника, який і повідомив про подію екстрені служби.

Поліцейські разом з рятувальниками та небайдужими громадянами негайно розпочали пошуки дитини.

Сьогодні, 7 січня, тіло хлопчика без ознак насильницької смерті виявили неподалік берега річки, за 10 км від місця зникнення.

Наразі працівники поліції в рамках кримінального провадження встановлюють всі обставини смерті підлітка.

Як відомо, ввечері 5 січня 13-річний житель Кобилецької Поляни, що на Закарпатті, Богдан Щерба зник, повертаючись з сусідом додому з лісу.

Як відомо, посеред зими на Закарпатті через сильні дощі у воді опинились будинки та дороги. Також сталися зсуви ґрунту і затоплені сотні гектарів сільгоспугідь.