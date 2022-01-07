У Харкові знайшли мертве немовля у пакеті

Для встановлення причини смерті дитини тіло направлене на судово-медичну експертизу

Поліція розшукала матір дитини

Тіло немовляти у пакеті виявили в Харкові біля під’їзду будинку по вулиці Єсеніна. Про це інформує відділ комунікації поліції Харківської області.

Правоохоронці здійснили поквартирний обхід житлових будинків, опитали місцевих мешканців, оглянули наявність камер відеоспостереження.

Попередньо встановлено, що матір немовляти – 22-річна студентка одного з навчальних закладів Харкова, громадянка іншої країни, яка мешкає в багатоквартирному будинку, біля якого було виявлено тіло дитини. Зараз жінка госпіталізована до лікарні.

Для встановлення причини смерті дитини тіло направлене на судово-медичну експертизу.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 117 (умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, волинянка народила дитину і залишила її на вулиці.

Раніше у Києві жінка жорстоко вбила свою дворічну доньку.

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