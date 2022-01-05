Повінь на Закарпатті: під водою опинилися сотні гектарів угідь

Річки Іршавка та Боржава вийшли з берегів: затоплені сотні гектарів сільгоспугідь і парників

Паводкова хвиля шириться кількома районами Закарпаття

Посеред зими на Закарпатті через сильні дощі у воді опинились будинки та дороги. Також сталися зсуви ґрунту і затоплені сотні гектарів сільгоспугідь, повідомляють Державна служба з надзвичайних ситуацій та Перший кабельний.

Так, станом на 17:00 5 січня внаслідок інтенсивних опадів, підняття паводкових вод та поверхневого стоку було підтоплено 160 дворогосподарств, 34 житлові будинки і три приміщення трансформаторних підстанцій на території Берегівського, Хустського, Рахівського, Тячівського та Мукачівського районів.

У Тячівському районі сталися зсуви. А саме у селі Німецька Мокра ґрунт зсунувся на будинок. Згодом наслідки цього ліквідували органи місцевого самоврядування. А у селі Тарасівка відбувся зсув ґрунту до будинку. Роботи з ліквідації тривають.

Річки Іршавка та Боржава вийшли з берегів. Затоплені сотні гектарів сільгоспугідь і парників.

Вранці 5 січня внаслідок підняття ґрунтових вод було підтоплено дорогу місцевого значення Великі Ком'яти – Шаланки Берегівського району, протяжністю 100 м та висотою до 20 см.

Також вранці внаслідок підняття ґрунтових вод було підтоплено дорогу місцевого значення в селі Тячівські лази, Тячівського району протяжністю 300 м, висотою 25 см та місцями висотою до 40 см.

Для розчищення місцевих потічків залучили екскаватор місцевої громади. Проїзд там забезпечений.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті рятувальники витягнули з річки Ріка автомобіль Audi 100, який потрапив у водяний полон внаслідок підйому рівня води.

Зазначимо, напередодні рятувальники попереджали українців про підйом рівня води у річках.

Раніше синоптики зафіксували температурні аномалії у країнах Європи. 5 січня в Україні прогнозуються дощі, мокрий сніг, а на півдні температура підвищиться до +13°C

Тим часом президент Зеленський відпочиває у Карпатах, і як повідомили ЗМІ, навіть поселився поруч із Коломойським у Буковелі.