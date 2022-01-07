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    У метро в Києві нетверезий чоловік спустився на колії та зупинив рух поїздів (відео)

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    Очевидці стверджують, що рух потягів обмежили на 30 хв - У метро в Києві нетверезий чоловік спустився на колії та зупинив рух поїздів (відео)
    Очевидці стверджують, що рух потягів обмежили на 30 хв
    фото: уніан

    Поліція склала адмінпротокол на неадекватного чоловіка

    У Києві на станції метро «Теремки» нетверезий чоловік зліз на колії, чим заблокував рух потягів.

    Як повідомляє «Київ оперативний», рух потягів по станції нібито було обмежено продовж 30 хвилин.

    Чоловіка з пляшкою у руці вмовили піднятися на платформу інші пасажири. Поліцейські підійшли лише за кілька хвилин потому, поки той гуляв по станції.

    «На неадеквата складено адмінпротоколи: за дрібне хуліганство, за появу в громадському місці в стані алкогольного сп'яніння та за порушення правил карантину», – йдеться у повідомленні.

    До слова, у Києві перед судом постане іноземець за хуліганські дії у вагоні столичного метро.

    Інцидент трапився наприкінці вересня цього року у вагоні метро між станціями «Печерська» та «Кловська». Тоді до чергового поліцейського звернулася пасажирка та повідомила, що у вагоні метро зробила зауваження невідомому, який нецензурно висловлювався та порушував громадський порядок. У результаті 43-річна киянка отримала удар в обличчя, а коли порушника намагався заспокоїти інший пасажир, то він почав розмахувати пістолетом, після чого втік.

    Також 22 грудня, 57-річний харківчанин приніс у метро коробку нібито з «вибухівкою» всередині, однак поліція не виявила бомбу.

    Зазначається, що чоловік залишив коробку у вестибюлі станції «Проспект Гагаріна» та повідомив, що в ній знаходиться бомба.

    Раніше 19 грудня у Києві обмежили роботу залізничних вокзалів через повідомлення про замінування.

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    Теги: Київ метро поліція чоловік
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    У метро в Києві нетверезий чоловік спустився на колії та зупинив рух поїздів (відео)