У метро в Києві нетверезий чоловік спустився на колії та зупинив рух поїздів (відео)

Поліція склала адмінпротокол на неадекватного чоловіка

У Києві на станції метро «Теремки» нетверезий чоловік зліз на колії, чим заблокував рух потягів.

Як повідомляє «Київ оперативний», рух потягів по станції нібито було обмежено продовж 30 хвилин.

Чоловіка з пляшкою у руці вмовили піднятися на платформу інші пасажири. Поліцейські підійшли лише за кілька хвилин потому, поки той гуляв по станції.

«На неадеквата складено адмінпротоколи: за дрібне хуліганство, за появу в громадському місці в стані алкогольного сп'яніння та за порушення правил карантину», – йдеться у повідомленні.

До слова, у Києві перед судом постане іноземець за хуліганські дії у вагоні столичного метро.

Інцидент трапився наприкінці вересня цього року у вагоні метро між станціями «Печерська» та «Кловська». Тоді до чергового поліцейського звернулася пасажирка та повідомила, що у вагоні метро зробила зауваження невідомому, який нецензурно висловлювався та порушував громадський порядок. У результаті 43-річна киянка отримала удар в обличчя, а коли порушника намагався заспокоїти інший пасажир, то він почав розмахувати пістолетом, після чого втік.

Також 22 грудня, 57-річний харківчанин приніс у метро коробку нібито з «вибухівкою» всередині, однак поліція не виявила бомбу.

Зазначається, що чоловік залишив коробку у вестибюлі станції «Проспект Гагаріна» та повідомив, що в ній знаходиться бомба.

Раніше 19 грудня у Києві обмежили роботу залізничних вокзалів через повідомлення про замінування.