На Закарпатті підліток зник безвісти після того, як його змило водою

Повінь підтопила третину громад Закарпатської області

Через сильні дощі та підняття ґрунтових вод на Закарпатті підтопило понад три сотні дворів та будинків. Паводок зачепив третину громад області, безвісти зник 15-річний підліток, якого ввечері 5 січня змило водою на Рахівщині. Про це повідомили на брифінгу Закарпатської обласної державної адміністрації.

Начальник управління цивільного захисту Закарпатської ОДА Василь Переганець заявив, що рятувальники шукають зниклого підлітка.

Він зазначив, що вчора, 5 січня, у селі Кобилецька Поляна хлопця разом із напарником на підводі з кіньми змило в річку. Напарнику вдалося вибратися, а 15-річному підлітку – ні. Наразі інформації про зниклого немає.

На брифінгу також повідомили, що наслідків стихії зазнали 39 населених пунктів у 22 громадах Закарпаття у 5 районах області. Зокрема, паводок підтопив 324 дворогосподарства, 11 житлових будинків, 2 заклади культури, адмінбудівлю, заклад освіти, заклад охорони здоров'я, 3 трансформаторні станції та 2 дороги державного значення.

Начальник управління ДСНС в Закарпатській області Роман Гудак зазначив, що наразі рівень води в річках у гірських районах області знижується.

Водночас триває паводок у нижній течії річок Латориця, Боржава та Тиса – експерти прогнозують вихід води на заплави річок у низинних регіонах. Вода вже доходить до Берегівського та Хустського районів. Наразі залишається складною ситуація на Рахівщині та Міжгірщині.

За словами Гудака, рятувальники також ліквідовують ситуацію на Тячівщині – там паводок загрожує газопостачанню для понад трьох тисяч мешканців села Чумальово. Вода, що несе уламки дерев та сміття, може пошкодити тамтешній газопровід, який проходить через місцеву річку.

Раніше повідомлялося, що через повінь на Закарпатті: під водою залишаються дві сотні обійсть.

Як відомо, посеред зими на Закарпатті через сильні дощі у воді опинились будинки та дороги. Також сталися зсуви ґрунту і затоплені сотні гектарів сільгоспугідь.

Зазначимо, напередодні рятувальники попереджали українців про підйом рівня води у річках.

Тим часом президент Зеленський відпочиває у Карпатах, і як повідомили ЗМІ, навіть поселився поруч із Коломойським у Буковелі.

У мережі з'явилося фото за 5 січня, де видно, як Зеленський та Єрмак відпочивають у Буковелі.