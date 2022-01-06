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    Масштабна аварія під Житомиром: зіткнулися п’ять автівок, траса частково перекрита

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    У ДТП є травмовані - Масштабна аварія під Житомиром: зіткнулися п’ять автівок, траса частково перекрита
    У ДТП є травмовані
    фото: Нацполіція

    Деякі автомобілі порозривало на шматки

    Поблизу населеного пункту Сінгури Житомирської області через дорожньо-транспортну пригоду за участю п’яти автомобілів перекрито дві смуги руху у напрямку Бердичева. Про це інформує патрульна поліція Житомирської області у Facebook.

    «На автодорозі Виступовичі–Житомир–Могилів-Подільський, біля населеного пункту Сінгури, сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими за участю п'яти автомобілів. Дві смуги руху у напрямку м. Бердичева перекрито – об'їзд місця пригоди організовано через територію АЗС UPG.

    Рух транспортних засобів у напрямку Житомира здійснюється однією смугою», – йдеться в повідомленні.

    Інспектори патрульної поліції забезпечують охорону місця дорожньо-транспортної пригоди та здійснюють регулювання дорожнього руху, оформленням матеріалів ДТП займаються слідчі.

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    Теги: ДТП аварія Житомирщина поліція
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    Масштабна аварія під Житомиром: зіткнулися п’ять автівок, траса частково перекрита