В окупованому Херсоні знову прогриміли вибухи
Місцеві мешканці повідомляють про вибухи в районі Голої Пристані та Чорнобаївки
У вівторок ввечері, 6 вересня, в тимчасово окупованому Херсоні прогриміли вибухи. Про це повідомляє «Суспільне».
«У Херсоні чутні вибухи», – йдеться в повідомленні.
Херсонські пабліки повідомляють про вибухи в районі Голої Пристані та Чорнобаївки.
На цей час ніякої офіційної інформації від влади з приводу вибухів не надходило. Про жертви та постраждалих також не відомо.
Зазначимо, що поблизу Херсона прогриміли потужні вибухи 6 вересня.
Нагадаємо, українські військові, 4 вересня, вчергове завдали ударів по Антонівському мосту на Херсонщині.
Разом з тим на військовому аеродромі у тимчасово окупованому Мелітополі на Запоріжжі в результаті детонації боєприпасів знищено російський вертоліт.
Додамо, триває 193-тя доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.
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