В окупованому Херсоні знову прогриміли вибухи

Місцеві мешканці повідомляють про вибухи в районі Голої Пристані та Чорнобаївки

У вівторок ввечері, 6 вересня, в тимчасово окупованому Херсоні прогриміли вибухи. Про це повідомляє «Суспільне».

«У Херсоні чутні вибухи», – йдеться в повідомленні.

Херсонські пабліки повідомляють про вибухи в районі Голої Пристані та Чорнобаївки.

На цей час ніякої офіційної інформації від влади з приводу вибухів не надходило. Про жертви та постраждалих також не відомо.

Зазначимо, що поблизу Херсона прогриміли потужні вибухи 6 вересня.

Нагадаємо, українські військові, 4 вересня, вчергове завдали ударів по Антонівському мосту на Херсонщині.

Разом з тим на військовому аеродромі у тимчасово окупованому Мелітополі на Запоріжжі в результаті детонації боєприпасів знищено російський вертоліт.

Додамо, триває 193-тя доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.