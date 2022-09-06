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Окупанти панікують і визнають: ЗСУ на Харківщині перейшли в наступ

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Окупанти панікують і визнають: ЗСУ на Харківщині перейшли в наступ
ЗСУ готуються звільнити всі захоплені українські землі 
фото з відкритих джерел

Вороги нервують, бо під ними горить земля 

У пабліках терористичних угрупувань так званих «ЛНР» і «ДНР» поширюється інформацію, що загарбники на Харківському напрямку, зокрема, в районі міста Балаклія, зазнають потужних ударів під натиском бійців ЗСУ.  

Як пишуть самі ж російські пропагандисти, їхні вояки отримали добрячого прочухана від українських захисників на всій лінії фронту на Харківщині. ЗСУ закріпилися околицях Балаклії, на Ізюмському напрямку теж ідуть жорсткі бої.  

Окупанти панікують і визнають: ЗСУ на Харківщині перейшли в наступ фото 1

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що ЗСУ завдали окупантам значних втрат на Харківщині – Генштаб. Зокрема, в результаті успішного вогневого ураження в районі населеного пункту Куп’янськ Харківської області окупанти втратили вбитими та пораненими понад 100 військовослужбовців, знищено дві бойові машини. 

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Теги: окупанти Харківщина наступ

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