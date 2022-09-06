Окупанти панікують і визнають: ЗСУ на Харківщині перейшли в наступ

Вороги нервують, бо під ними горить земля

У пабліках терористичних угрупувань так званих «ЛНР» і «ДНР» поширюється інформацію, що загарбники на Харківському напрямку, зокрема, в районі міста Балаклія, зазнають потужних ударів під натиском бійців ЗСУ.

Як пишуть самі ж російські пропагандисти, їхні вояки отримали добрячого прочухана від українських захисників на всій лінії фронту на Харківщині. ЗСУ закріпилися околицях Балаклії, на Ізюмському напрямку теж ідуть жорсткі бої.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що ЗСУ завдали окупантам значних втрат на Харківщині – Генштаб. Зокрема, в результаті успішного вогневого ураження в районі населеного пункту Куп’янськ Харківської області окупанти втратили вбитими та пораненими понад 100 військовослужбовців, знищено дві бойові машини.