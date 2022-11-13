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Головне за ніч: катастофа у США та обстріл Запоріжжя

Альона Боженко
glavcom.ua
Головне за ніч: катастофа у США та обстріл Запоріжжя
Головні новини ночі 13 листопада
фото: wptv.com

Два літаки зіткнулися під час польоту в американському штаті Техас

«Главком» зібрав головні новини ночі 13 листопада. Окупанти вдарили по Запоріжжю касетним боєприпасом, а у США під час авіашоу зіткнулися два літаки.

Атака на Запоріжжя

Головне за ніч: катастофа у США та обстріл Запоріжжя фото 1

У суботу, 12 листопада, російські окупанти вдарили по Запоріжжю касетним боєприпасом. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його словами, окупанти вдарили по Запоріжжі з ракетного комплексу «Іскандер-М». При цьому ракета була нашпигована 54-ма касетними снарядами. Вони не розірвалися та впали у Шевченківському районі міста поблизу шести багатоповерхівок.

«Ці касетні снаряди можуть детонувати в будь-який момент. Всередині касетного снаряда сотні металевих дрібних елементів, які при детонуванні розлітаються навсібіч і легко «прошивають» навіть бетонні конструкції», – додав він.

Після обстрілу правоохоронці евакуювали жителів Шевченківського району. У безпечні місця евакуйовано 29 мешканців, ще 59 виїхали самостійно.

У поліції також зазначили, що інформація про пошкодження чи руйнування об'єктів інфраструктури, а також про загиблих чи постраждалих не надходила.

Авіакатастрофа у США

Два літаки зіткнулися під час польоту в американському штаті Техас. Інцидент стався під час авіашоу Wings Over Dallas.

Зазначається, що у небі зіткнулися бомбардувальник Boeing B-17 та ще один літак. Як повідомляють очевидці, невеликий винищувач часів Другої світової війни врізався в бомбардувальник під час проходу на низькій висоті.

За попередніми даними, тих, що вижили серед екіпажів, немає. Про інших постраждалих не повідомляється.

Втрати окупантів на півдні

Головне за ніч: катастофа у США та обстріл Запоріжжя фото 2

Протягом бойового дня 12 листопада противник завдавав артилерійських ударів по позиціях українських військових і територіальних громадах у Бериславському районі. Обійшлося без постраждалих та втрат.

У відповідь українська авіація двічі відпрацювала по районах розгортання сил противника.

Ракетні та артилерійські підрозділи Сил оборони протягом дня здійснювали вогневий вплив по  позиціях ворога та  районах зосередження живої сили, техніки й озброєння на лівому березі Дніпра.

За уточненими даними, підтверджено зменшення ворожого війська на 40 загарбників та 3 військових автівки. Решта втрат противника дорозвідуються.

Як розвиватимуться події на фронті після визволення Херсона

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Звільнення Херсона дозволить українським військовим завдавати ударів з Himaras по окупантах, які перебувають на підступах до Криму. Про це повідомив колишній командувач військ США в Європі, генерал у відставці Бен Ходжес.

«Himaras скоро стрілятимуть з Херсона. Підступи до Криму в межах досяжності. Це послабить російську оборону, тоді як «ліве крило» контрнаступу до січня візьме Маріуполь та Мелітополь. Потім розпочинається вирішальний етап кампанії...звільнення Криму», – наголосив Ходжес.

Американський генерал також зазначив, що важливу роль може відіграти надання Україні далекобійних ракет ATACMS, які дозволять нашим військам завдавати ударів по російських військових базах у тимчасово окупованому Криму з Херсона.

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Теги: Маріуполь Мелітополь свято звільнення озброєння ракета літак обстріл авіашоу авіація окупанти винищувач

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