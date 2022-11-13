Головне за ніч: катастофа у США та обстріл Запоріжжя

Два літаки зіткнулися під час польоту в американському штаті Техас

«Главком» зібрав головні новини ночі 13 листопада. Окупанти вдарили по Запоріжжю касетним боєприпасом, а у США під час авіашоу зіткнулися два літаки.

Атака на Запоріжжя

У суботу, 12 листопада, російські окупанти вдарили по Запоріжжю касетним боєприпасом. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його словами, окупанти вдарили по Запоріжжі з ракетного комплексу «Іскандер-М». При цьому ракета була нашпигована 54-ма касетними снарядами. Вони не розірвалися та впали у Шевченківському районі міста поблизу шести багатоповерхівок.

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«Ці касетні снаряди можуть детонувати в будь-який момент. Всередині касетного снаряда сотні металевих дрібних елементів, які при детонуванні розлітаються навсібіч і легко «прошивають» навіть бетонні конструкції», – додав він.

Після обстрілу правоохоронці евакуювали жителів Шевченківського району. У безпечні місця евакуйовано 29 мешканців, ще 59 виїхали самостійно.

У поліції також зазначили, що інформація про пошкодження чи руйнування об'єктів інфраструктури, а також про загиблих чи постраждалих не надходила.

Авіакатастрофа у США

Два літаки зіткнулися під час польоту в американському штаті Техас. Інцидент стався під час авіашоу Wings Over Dallas.

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Зазначається, що у небі зіткнулися бомбардувальник Boeing B-17 та ще один літак. Як повідомляють очевидці, невеликий винищувач часів Другої світової війни врізався в бомбардувальник під час проходу на низькій висоті.

За попередніми даними, тих, що вижили серед екіпажів, немає. Про інших постраждалих не повідомляється.

Втрати окупантів на півдні

Протягом бойового дня 12 листопада противник завдавав артилерійських ударів по позиціях українських військових і територіальних громадах у Бериславському районі. Обійшлося без постраждалих та втрат.

У відповідь українська авіація двічі відпрацювала по районах розгортання сил противника.

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Ракетні та артилерійські підрозділи Сил оборони протягом дня здійснювали вогневий вплив по позиціях ворога та районах зосередження живої сили, техніки й озброєння на лівому березі Дніпра.

За уточненими даними, підтверджено зменшення ворожого війська на 40 загарбників та 3 військових автівки. Решта втрат противника дорозвідуються.

Як розвиватимуться події на фронті після визволення Херсона

Звільнення Херсона дозволить українським військовим завдавати ударів з Himaras по окупантах, які перебувають на підступах до Криму. Про це повідомив колишній командувач військ США в Європі, генерал у відставці Бен Ходжес.

«Himaras скоро стрілятимуть з Херсона. Підступи до Криму в межах досяжності. Це послабить російську оборону, тоді як «ліве крило» контрнаступу до січня візьме Маріуполь та Мелітополь. Потім розпочинається вирішальний етап кампанії...звільнення Криму», – наголосив Ходжес.

Американський генерал також зазначив, що важливу роль може відіграти надання Україні далекобійних ракет ATACMS, які дозволять нашим військам завдавати ударів по російських військових базах у тимчасово окупованому Криму з Херсона.