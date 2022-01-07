Пішло 20 км гірлянд: жителі села на Буковині створили яскраву різдвяну казку (фото, відео)

Вогники видно за кілька кілометрів від села

У селі Петричанка неподалік від містечка Глибока на Буковині мешканці біля своїх будинків створили справжнє різдвяне містечко. На оселях, деревах, воротах розвісили майже 20 кілометрів гірлянд, які видно за кілька кілометрів від села. Про це повідомляє місцеве видання «Молодий буковинець».

Яскравою ілюмінацією світяться п’ять будинків. Люди зізнаються, що хотіли зробити святковий настрій і собі, і усім, хто до них приїжджає.

У родині Кучуряну прикрашати будинок почали три роки тому. З кожним роком гірлянд навколо будинку ставало більше, і тепер яскраво світиться будинок, ресторан, ворота і всі дерева навколо.

«Нам приємно це робити, приємно дивитися на посмішки дорослих і дітей, коли вони таке бачать. Сюди приїжджало минулого року, дуже багато людей, особливо на вихідні і нам це подобалося. Цього року, окрім ілюмінації, у дворі зробили ще й різдвяний вертеп», – розповідає Мілана Кучуряну.

На прикрашання різдвяного містечка витрачають не один день, адже тут майже 10 кілометрів гірлянд.

«Минулого року прикрашали гірляндами територію місяць. Цього року допомагали усі родичі і ми впоралися за 10 днів. Ще цього року зробили оригінальну ялинку, поставили сніговика, діда Мороза», – розповідає жінка.

За кілька метрів від цього будинку є ще чотири будинки. Коли до них підходиш, потрапляєш у справжній «різдвяний» сад. Кілька десятків дерев повністю прикрашені гірляндами. Локацію облаштовують разом усі сусіди. Тут розвісили понад 8 кілометрів гірлянд.

«Ми кілька років тому почали прикрашати будинки. Але з кожним роком докуповуємо гірлянд і їх стає більше. Витрачаємо на гірлянди приблизно 6000 гривень з кожного будинку. Прикрашаємо територію разом із сусідами 10 днів. А потім приємно бачити, як тут ходять дорослі, бігають діти і діляться своїми враженнями», – розповідає Іван Лазурко.

Люди теж зізнаються, що створювати святковий настрій надзвичайно приємно. І діляться планами на майбутній рік.

«Між нашими сусідами є вільна територія, на якій немає гірлянд. Ми хочемо «з’єднатися», щоби усе це світилося гірляндами. І сподіваємося, що наступного року у нашому селі буде ще більше різдвяне містечко», – каже Іван.

Мешканці Петричанки запевняють, що не планують на цьому зупинятися і хочуть, щоб з кожним роком у новорічно-різдвяні свята їхнє село ще більше світилося яскравими гірляндами.

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