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    Христос народився! Славімо Його!

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    Різдво Христове прийшло дуже вчасно, щоб саме тепер нагадати &ndash; добро точно переможе! - Христос народився! Славімо Його!
    Різдво Христове прийшло дуже вчасно, щоб саме тепер нагадати – добро точно переможе!
    фото з відкритих джерел

    Найкраща приправа до 12 страв – 12 добрих справ

    Різдво – то особливе свято, яке об’єднує всіх. Хтось святкує його 25 грудня, а хтось – 7 січня. Не так важливо коли, а важливо як. І найкраща приправа до 12 страв – 12 добрих справ. Чи зробили ми за рік 12 добрих безкорисливих вчинків, які можна було б пригадати в цей день? І я знаю, що є люди, які зробили набагато більше!

    Це разом з ними минулого року ми збирали кошти для фронту. Разом з ними викуповували із застінків несправедливо звинувачених бойових генералів та офіцерів. Разом з ними допомагали нужденним та купували кисневі концентратори хворим.

    Різдво Христове прийшло дуже вчасно, щоб саме тепер нагадати – добро точно переможе! Час збирати каміння, ставати пліч-о-пліч усім, кому дорога Україна, її майбутнє, майбутнє дітей.

    Я бажаю вам усім здоров’я, Божого благословення та смачної куті.

    Христос народився! Славімо Його!


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    Джерело: блог Петра Порошенка

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    Теги: вихідні свята Україна Різдвяні свята
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    Христос народився! Славімо Його!