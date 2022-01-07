Христос народився! Славімо Його!
Найкраща приправа до 12 страв – 12 добрих справ
Різдво – то особливе свято, яке об’єднує всіх. Хтось святкує його 25 грудня, а хтось – 7 січня. Не так важливо коли, а важливо як. І найкраща приправа до 12 страв – 12 добрих справ. Чи зробили ми за рік 12 добрих безкорисливих вчинків, які можна було б пригадати в цей день? І я знаю, що є люди, які зробили набагато більше!
Це разом з ними минулого року ми збирали кошти для фронту. Разом з ними викуповували із застінків несправедливо звинувачених бойових генералів та офіцерів. Разом з ними допомагали нужденним та купували кисневі концентратори хворим.
Різдво Христове прийшло дуже вчасно, щоб саме тепер нагадати – добро точно переможе! Час збирати каміння, ставати пліч-о-пліч усім, кому дорога Україна, її майбутнє, майбутнє дітей.
Я бажаю вам усім здоров’я, Божого благословення та смачної куті.
Христос народився! Славімо Його!
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Джерело: блог Петра Порошенка