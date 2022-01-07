Декретні виплати: скільки грошової допомоги отримали українки на дітей

Для обчислення розміру допомоги необхідно помножити розмір середньоденної заробітної плати на кількість днів фактичного перебування у відпустці у зв’язку із вагітністю

У Фонді соцстрахування уточнили, що ця сума на 100 млн грн більше, ніж у 2020 році

Фонд соціального страхування (ФСС) профінансував понад 5 млрд грн допомог по вагітності та пологах для працюючих українок. Про це йдеться у повідомленні на сайті Фонду.

У ФСС уточнили, що ця сума на 100 млн грн більше, ніж у 2020 році.

У Фонді уточнили, що зазначена допомога надається застрахованим особам у розмірі 100% середнього доходу за весь період перебування у відпустці по вагітності та пологах.

«У загальних випадках тривалість такої відпустки складає 126 календарних днів (70 днів до передбачуваного дня пологів і 56 днів після пологів). Додатково до основного може видаватись листок непрацездатності тривалістю 14 календарних днів, який також підлягає оплаті за рахунок коштів Фонду. Такий листок непрацездатності видається в разі передчасних або багатоплідних пологів, виникнення ускладнень під час пологів або в післяпологовому періоді», – йдеться у повідомленні.

У ФСС зазначили, що для обчислення розміру допомоги необхідно помножити розмір середньоденної заробітної плати на кількість днів фактичного перебування у відпустці у зв’язку із вагітністю та пологами. Тривалість страхового стажу при цьому не враховується.

Водночас, як уточнили у Фонді, особам, які протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку мають стаж менше 6 місяців, розмір допомоги розраховується, виходячи з нарахованої заробітної плати (доходу), з якої сплачуються страхові внески, але не більше за розмір допомоги, обчислений із двократного розміру мінімальної заробітної плати.

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