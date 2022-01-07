Із телевізором та холодцем: мешканці столичної Оболоні влаштували свято у під’їзді

У під’їзд не полінилися винести навіть телевізор

До свята люди готувалися ретельно – на столі чимало наїдків

Мешканці однієї з багатоповерхівок на столичній Оболоні вирішили разом відзначити Новий Рік та накрили святковий стіл у під’їзді. Відповідне фото у Facebook оприлюднила Ірина Міллер.

«Ось так Оболонь Новий рік святкує (сподіваюся, вже закінчили). Якби ще й під'їзд відремонтували, отримали б від мене лайк», – підписала знімок жінка.

На світлині видно, що до свята люди готувалися ретельно – на столі холодець, оселедець, бутерброди, традиційні новорічні салати. У під’їзд не полінилися винести навіть телевізор – переглядали радянську комедію «Діамантова рука».

Раніше повідомлялося, що у столиці дивом врятували собаку Люсю, яку називають талісманом Оболонської райдержадміністрації. Історією з неймовірним щасливим кінцем кияни поділилися 6 січня.

Опікуни охорониці забили на сполох ще 10 днів тому, коли помітили зникнення собачки. До того тваринка ніколи не йшла з території, де жила.

За долю Люсі переживали співробітники райдержадміністрації. Однак життя їй врятувала прибиральниця.

Варто згадати, як у грудні на столичній Русанівці пес кинувся у крижану воду, щоб врятувати господаря.

На початку січня на Волині водолази витягли з річки собаку. У мережі показали зворушливе відео порятунку.

До слова, у Кропивницькому поліцейські собаки лікують дітей з інвалідністю.

Також нагадаємо, що на пенсію відправили першого собаку-рятувальника Тернопільщини Біма. Він упродовж 10-ти років служив в управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в області.

А ось 30 грудня сталася пожежа в дев’ятиповерховому житловому будинку в Оболонському районі столиці. Під час гасіння пожежі бійці врятували жінку. Вогнеборці вивели її на свіже повітря по сходовій клітині та передали бригаді швидкої допомоги. Також у ході ліквідації пожежі з квартири врятували собаку та кота.

Раніше у Києві небайдужі мешканці міста помітили біля гіпермаркету в Оболонському районі Києва собаку, який був прив’язаний і покинутий господарями. Захисники тварин направили собаку в Київську міську лікарню ветеринарної медицини.

Нещодавно в Києві на Дорогожичах жінка покинула собаку в парку та поїхала в Польщу. Біля собаки вона залишила його іграшку та записку.

Читайте також: