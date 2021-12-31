Мешканець Закарпаття прикрасив ялинки гноєм, щоб їх не крали (фото)

Чоловік придумав, як відбити у злодіїв охоту до крадіжки ялинок

У пенсіонера із села Нараєва на Закарпатті хвойні дерева мають екзотичне вбрання. Кількадесят хвойних дерев, які ростуть по периметру на території домогосподарства Віктора Свищо, господар у ці передноворічні дні прикрасив гноєм, скропив коров’яком, ще й побризкав їх вапном. Про це повідомляє «Голос Карпат».

Два роки тому перед зимовими святами якісь лиходії вкрали з обійстя чоловіка дві голубі і три звичайні ялинки, кілька кущів. Господар тяжко пережив цю крадіжку. А згодом придумав, як відбити у злодіїв охоту до своєї власності – обробив їх смердючою гноївкою, замість гірлянд на гілки почепив шматки коров’ячого лайна. Такі контрзаходи подіяли. Ніякий крадій не захоче нести додому ялинку, від якої несе фермою – бо засмердить всю хату. А, з іншого боку, органічне добриво з хліва підживить деревця. Коли свята минуться, дощі змиють гній і ялинки знову матимуть «товарний вигляд».

До виходу на пенсію Віктор Свищо працював на різних керівних посадах у Бережанському держлісгоспі. Не може без лісу і тепер, коли перебуває на заслуженому відпочинку. Часто гуляє по лісистих околицях Нараєва, фотографує рідну природу, знімки викладає у соцмережі. Щоб відчувати близьку присутність лісу, біля хати посадив майже 40 звичайних ялин, чотири – голубих, а також модрини, сосни, туї, різні кущі. Від крадіїв рятує їх у такий нетрадиційний спосіб. Цього разу для відлякування зловмисників використав три тачки гною та відро вапна.

Як повідомлялося, для попередження викрадення хвойних дерев із парків і скверів Києва комунальники обробили ялинки та сосни спеціальними засобами – репілентами. На вулиці вони не завдають ніякого шкідливого впливу, але якщо таку ялинку чи сосну занести до приміщення, речовина почне виділяти стійкий неприємний запах.

Напередодні новорічних свят у Києві та Київській області посилився контроль за охороною лісів.