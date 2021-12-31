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    Мешканець Закарпаття прикрасив ялинки гноєм, щоб їх не крали (фото)

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    Замість гірлянд чоловік почепив на гілки дерев шматки коров&rsquo;ячого гною - Мешканець Закарпаття прикрасив ялинки гноєм, щоб їх не крали (фото)
    Замість гірлянд чоловік почепив на гілки дерев шматки коров’ячого гною
    фото: Голос Карпат

    Чоловік придумав, як відбити у злодіїв охоту до крадіжки ялинок

    У пенсіонера із села Нараєва на Закарпатті хвойні дерева мають екзотичне вбрання. Кількадесят хвойних дерев, які ростуть по периметру на території домогосподарства Віктора Свищо, господар у ці передноворічні дні прикрасив гноєм, скропив коров’яком, ще й побризкав їх вапном. Про це повідомляє «Голос Карпат».

    Два роки тому перед зимовими святами якісь лиходії вкрали з обійстя чоловіка дві голубі і три звичайні ялинки, кілька кущів. Господар тяжко пережив цю крадіжку. А згодом придумав, як відбити у злодіїв охоту до своєї власності – обробив їх смердючою гноївкою, замість гірлянд на гілки почепив шматки коров’ячого лайна. Такі контрзаходи подіяли. Ніякий крадій не захоче нести додому ялинку, від якої несе фермою – бо засмердить всю хату. А, з іншого боку, органічне добриво з хліва підживить деревця. Коли свята минуться, дощі змиють гній і ялинки знову матимуть «товарний вигляд».

    До виходу на пенсію Віктор Свищо працював на різних керівних посадах у Бережанському держлісгоспі. Не може без лісу і тепер, коли перебуває на заслуженому відпочинку. Часто гуляє по лісистих околицях Нараєва, фотографує рідну природу, знімки викладає у соцмережі. Щоб відчувати близьку присутність лісу, біля хати посадив майже 40 звичайних ялин, чотири – голубих, а також модрини, сосни, туї, різні кущі. Від крадіїв рятує їх у такий нетрадиційний спосіб. Цього разу для відлякування зловмисників використав три тачки гною та відро вапна.

    Як повідомлялося, для попередження викрадення хвойних дерев із парків і скверів Києва комунальники обробили ялинки та сосни спеціальними засобамирепілентами. На вулиці вони не завдають ніякого шкідливого впливу, але якщо таку ялинку чи сосну занести до приміщення, речовина почне виділяти стійкий неприємний запах.

    Напередодні новорічних свят у Києві та Київській області посилився контроль за охороною лісів.

    Теги: Закарпаття новорічні свята ялинка
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    Мешканець Закарпаття прикрасив ялинки гноєм, щоб їх не крали (фото)