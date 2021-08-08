Пішов з життя відомий журналіст та колишній генпродюсер каналу СТБ

Причину смерті Дмитра Харитонова наразі не уточнюють

Помер відомий журналіст, письменник і продюсер Дмитро Харитонов. Про це повідомив у Фейсбуці генеральний директор видавництва «Фоліо» Олександр Красовицький.

«Сьогодні пішов з життя мій близький друг, телевізійний продюсер, письменник, журналіст Дмитро Харитонов. Глибока, добра, дуже чуйна і позитивна людина. Дуже рано», – написав Красовицький.

Причину смерті гендиректор «Фоліо» не уточнив.

«Прощавайте, бос, Дмитро Харитонов. Якщо я щось і вмію робити в телевізорі, то, звичайно ж, завдяки Вам. Нестерпно шкода», – написала Дарина Малікова.

Дмитро Харитонов був генеральним продюсером каналу СТБ, очолював відомий проект «Смак» Андрія Макаревича. У 2007 році він очолив ТРК «Київ». Прийшовши на нову посаду, Харитонову разом зі своєю командою зміг повністю змінити канал – від дизайну до наповнення програм.

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