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    Пішов з життя відомий журналіст та колишній генпродюсер каналу СТБ

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    Дмитро Харитонов очолював відомий проект &laquo;Смак&raquo; Андрія Макаревича - Пішов з життя відомий журналіст та колишній генпродюсер каналу СТБ
    Дмитро Харитонов очолював відомий проект «Смак» Андрія Макаревича
    Фото з відкритих джерел

    Причину смерті Дмитра Харитонова наразі не уточнюють

    Помер відомий журналіст, письменник і продюсер Дмитро Харитонов. Про це повідомив у Фейсбуці генеральний директор видавництва «Фоліо» Олександр Красовицький.

    «Сьогодні пішов з життя мій близький друг, телевізійний продюсер, письменник, журналіст Дмитро Харитонов. Глибока, добра, дуже чуйна і позитивна людина. Дуже рано», – написав Красовицький.

    Причину смерті гендиректор «Фоліо» не уточнив.

    «Прощавайте, бос, Дмитро Харитонов. Якщо я щось і вмію робити в телевізорі, то, звичайно ж, завдяки Вам. Нестерпно шкода», – написала Дарина Малікова.

    Дмитро Харитонов був генеральним продюсером каналу СТБ, очолював відомий проект «Смак» Андрія Макаревича. У 2007 році він очолив ТРК «Київ». Прийшовши на нову посаду, Харитонову разом зі своєю командою зміг повністю змінити канал – від дизайну до наповнення програм.

    Як повідомляв «Главком», 8 серпня помер відомий український художник Олександр Ройтбурд, йому було 59 років. Причиною смерті стало онкологічне захворювання.

    Також Юлія Тимошенко побачила символізм в останній роботі художника.

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    Теги: Київ письменник журналіст
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    Пішов з життя відомий журналіст та колишній генпродюсер каналу СТБ