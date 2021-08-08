Помер художник Олександр Ройтбурд

Причиною смерті стало онкологічне захворювання

Відомий український художник Олександр Ройтбурд помер, йому було 59 років. Про це пише «Бабель» з посиланням на підтверджену в музеї інформацію. Про це також повідомила журналістка Катерина Сергацкова у Facebook.

Депутат Верховної Ради Микола Княжицький вказав, що причиною смерті стало онкологічне захворювання.

Ройтбурд був керівником Одеського художнього музею.

Ройтбурд народився у 1961 році в Одесі, закінчив художньо-графічний факультет Одеського педагогічного інституту. Наприкінці 2017 року Ройтбурд виграв конкурс на посаду директора Одеського художнього музею. Попри спротив депутатів облради, які не проголосували за його кандидатуру, 19 березня 2018 року Одеська облдержадміністрація уклала з ним контракт на 5 років.

Про своє захоплення живописом жартував: "Я зайнявся мистецтвом, щоб не ходити кожного дня на роботу".

Він вважається одним із основних художників "української нової хвилі" – постмодерністської течії, що виникла в живописі в 1980-1990-хх роках на тлі розпаду СРСР, перебудови та становлення Незалежності.

У 90-х роках Ройтбурд почав організовувати в Одесі виставки сучасного мистецтва, став активним діячем організації "Нове мистецтво" та головою наглядової ради одеського Центру сучасного мистецтва.

Нагадаємо, що з березня 2018 року Ройтбурд очолював Одеський художній музей, однак його призначення викликало чимало суперечок. Він виграв конкурс, але місцеві депутати чинили спротив його призначенню і не підтримали його на голосуванні.

Олександр Ройтбурд – художник, директор Одеського художнього музею. Був активним учасником Євромайдану.