Помер художник Олександр Ройтбурд
Олександр Ройтбурд український художник і директор Одеського художнього музею
Причиною смерті стало онкологічне захворювання
Відомий український художник Олександр Ройтбурд помер, йому було 59 років. Про це пише «Бабель» з посиланням на підтверджену в музеї інформацію. Про це також повідомила журналістка Катерина Сергацкова у Facebook.
Депутат Верховної Ради Микола Княжицький вказав, що причиною смерті стало онкологічне захворювання.
Ройтбурд був керівником Одеського художнього музею.
Про своє захоплення живописом жартував: "Я зайнявся мистецтвом, щоб не ходити кожного дня на роботу".
Він вважається одним із основних художників "української нової хвилі" – постмодерністської течії, що виникла в живописі в 1980-1990-хх роках на тлі розпаду СРСР, перебудови та становлення Незалежності.
У 90-х роках Ройтбурд почав організовувати в Одесі виставки сучасного мистецтва, став активним діячем організації "Нове мистецтво" та головою наглядової ради одеського Центру сучасного мистецтва.
Нагадаємо, що з березня 2018 року Ройтбурд очолював Одеський художній музей, однак його призначення викликало чимало суперечок. Він виграв конкурс, але місцеві депутати чинили спротив його призначенню і не підтримали його на голосуванні.
Олександр Ройтбурд – художник, директор Одеського художнього музею. Був активним учасником Євромайдану.