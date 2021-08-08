  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус
    Новини

    Помер художник Олександр Ройтбурд

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Олександр Ройтбурд український художник і директор Одеського художнього музею - Помер художник Олександр Ройтбурд

    Олександр Ройтбурд український художник і директор Одеського художнього музею

    Фото з відкритих джерел

    Причиною смерті стало онкологічне захворювання

    Відомий український художник Олександр Ройтбурд помер, йому було 59 років. Про це пише «Бабель» з посиланням на підтверджену в музеї інформацію. Про це також повідомила журналістка Катерина Сергацкова у Facebook.

    4_18

    Депутат Верховної Ради Микола Княжицький вказав, що причиною смерті стало онкологічне захворювання.

    5_13

    Ройтбурд був керівником Одеського художнього музею.

    Ройтбурд народився у 1961 році в Одесі, закінчив художньо-графічний факультет Одеського педагогічного інституту. Наприкінці 2017 року Ройтбурд виграв конкурс на посаду директора Одеського художнього музею. Попри спротив депутатів облради, які не проголосували за його кандидатуру, 19 березня 2018 року Одеська облдержадміністрація уклала з ним контракт на 5 років.

    Про своє захоплення живописом жартував: "Я зайнявся мистецтвом, щоб не ходити кожного дня на роботу".

    Він вважається одним із основних художників "української нової хвилі" – постмодерністської течії, що виникла в живописі в 1980-1990-хх роках на тлі розпаду СРСР, перебудови та становлення Незалежності.

    1cce70e-2f39c74f-d996-4eb9-9604-93216a3843b0-cx0-cy10-cw0-w1200-r1

    У 90-х роках Ройтбурд почав організовувати в Одесі виставки сучасного мистецтва, став активним діячем організації "Нове мистецтво" та головою наглядової ради одеського Центру сучасного мистецтва.

    Нагадаємо, що з березня 2018 року Ройтбурд очолював Одеський художній музей, однак його призначення викликало чимало суперечок. Він виграв конкурс, але місцеві депутати чинили спротив його призначенню і не підтримали його на голосуванні.

    Олександр Ройтбурд – художник, директор Одеського художнього музею. Був активним учасником Євромайдану.

    Читайте також: Олександр Ройтбурд: Їм головне – усунути мене. Це персональний джихад
    Теги: Одеса конкурс музеї Олександр Ройтбурд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Помер художник Олександр Ройтбурд