Смерть Ройтбурда. Юлія Тимошенко побачила символізм в останній роботі художника (фото)

Ройтбурда як про н

Юлія Тимошенко відгукується про Олександра Ройтбурда як про н адзвичайно талановиту і добру людину

Лідерка «Батьківщини» назвала Ройтбурда одним із «китів», на яких тримається сучасна українська культура

Народна депутатка, лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко на своїй сторінці у Facebook висловила жаль через смерть знаного художника Олександра Ройтбурда.

«Пішов у засвіти Олександр Ройтбурд. Художник, громадський діяч, справжній одесит, справжній митець… Надзвичайно талановита і добра людина. Один із тих «китів», на яких справді тримається сучасна українська культура, мистецтво…», – написала політикиня.

Вона також назвала символічною останню опубліковану художником на Facebook картину «Самурай Мамай».

«Як символ і України, і самого творчого та життєвого шляху Олександра Ройтбурда…. Шлях і воля, синтез різних культур, стилів, течій», – зауважила Юлія Тимошенко.

Нагадаємо, 8 серпня помер відомий український художник Олександр Ройтбурд, йому було 59 років. Депутат Верховної Ради Микола Княжицький вказав, що причиною смерті стало онкологічне захворювання.



