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    Смерть Ройтбурда. Юлія Тимошенко побачила символізм в останній роботі художника (фото)

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    Юлія Тимошенко відгукується про Олександра Ройтбурда як про надзвичайно талановиту і добру людину - Смерть Ройтбурда. Юлія Тимошенко побачила символізм в останній роботі художника (фото)
    Юлія Тимошенко відгукується про Олександра Ройтбурда як про надзвичайно талановиту і добру людину
    Фото: pravda.com.ua

    Лідерка «Батьківщини» назвала Ройтбурда одним із «китів», на яких тримається сучасна українська культура

    Народна депутатка, лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко на своїй сторінці у Facebook висловила жаль через смерть знаного художника Олександра Ройтбурда.

    «Пішов у засвіти Олександр Ройтбурд. Художник, громадський діяч, справжній одесит, справжній митець… Надзвичайно талановита і добра людина. Один із тих «китів», на яких справді тримається сучасна українська культура, мистецтво…», – написала політикиня.

    Вона також назвала символічною останню опубліковану художником на Facebook картину «Самурай Мамай».

    «Як символ і України, і самого творчого та життєвого шляху Олександра Ройтбурда…. Шлях і воля, синтез різних культур, стилів, течій», – зауважила Юлія Тимошенко.

    Нагадаємо, 8 серпня помер відомий український художник Олександр Ройтбурд, йому було 59 років. Депутат Верховної Ради Микола Княжицький вказав, що причиною смерті стало онкологічне захворювання.

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    Теги: Юлія Тимошенко Батьківщина депутат партії смерть культура мистецтво Воля Facebook Олександр Ройтбурд
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    Смерть Ройтбурда. Юлія Тимошенко побачила символізм в останній роботі художника (фото)