У Києві втопилася 22-річна вагітна

Її нетверезий хлопець відпочивав разом із загиблою

У Києві на озері Радунка втопилася 22-річна дівчина, яка була на третьому місяці вагітності. Про це повідомляє «Автопатруль Майдан».

Вона відпочивала разом із хлопцем. За словами активістів, трагедія сталася на мікрорайоні Радужний.

Як зазначив чоловік, який на момент НП перебував у стані алкогольного сп'яніння, загибла була на 3-му місяці вагітності.

«Зі слів п’яного хлопця, який відпочивав разом з нею, вона ще й була вагітна третій місяць. Чому хлопець не вгледів свою дівчину чи не допоміг, відповісти не може», – йдеться у підписі до відеоролику.

Нагадаємо, раніше у Києві на воді загинув молодий хлопець.Схоже на те, що він покінчив життя самогубством.

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