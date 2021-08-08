  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У Києві втопилася 22-річна вагітна

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Дівчина відпочивала не сама - У Києві втопилася 22-річна вагітна
    Дівчина відпочивала не сама
    Фото Автопатруль Майдан

    Її нетверезий хлопець відпочивав разом із загиблою

    У Києві на озері Радунка втопилася 22-річна дівчина, яка була на третьому місяці вагітності. Про це повідомляє «Автопатруль Майдан».

    Вона відпочивала разом із хлопцем. За словами активістів, трагедія сталася на мікрорайоні Радужний.

    Як зазначив чоловік, який на момент НП перебував у стані алкогольного сп'яніння, загибла була на 3-му місяці вагітності.

    «Зі слів п’яного хлопця, який відпочивав разом з нею, вона ще й була вагітна третій місяць. Чому хлопець не вгледів свою дівчину чи не допоміг, відповісти не може», – йдеться у підписі до відеоролику.

    Нагадаємо, раніше у Києві на воді загинув молодий хлопець.Схоже на те, що він покінчив життя самогубством.

    Читайте також:
    Теги: трагедія Київ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Києві втопилася 22-річна вагітна