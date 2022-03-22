Знову Чорнобаївка: Збройні сили увосьме вдарили по рашистах

Окупантам знову дісталося під Чорнобаївкою

Збройні сили сьогодні, 22 березня, уже увосьме вдарили по аеропорту в Чорнобаївці на Херсонщині, де російські окупанти зберігають свою військову техніку. Про це у Facebook повідомляє повітряне командування «Схід».

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Кількість знищеної ворожою техніки уточнюється.

До слова, Збройні сили України знищили штаб одного з підрозділів армії Росії на півдні і захопили штабні мапи рашистів. Про це повідомляє Defense Express, яке, після згоди українських військових, опублікувало одну з мап.

Зазначається, що опублікована мапа датована 10 березня, тобто всю інформацію з неї ЗСУ вже успішно використали, а сама вона пройшла відповідну «редактуру».

Інформація з карти дозволяє оцінити реальні сили ворога станом на середину березня, які складались з 10 батальйонних тактичних груп, сформованих з підрозділів 49-ої загальновійськової армії РФ та 7-ої десантно-штурмової дивізії. Водночас, підрозділи 22-го армійського корпусу армії РФ діяли без формування БТР.

Фото: twitter.com/CrimeaSmotra

Щодо Чорнобаївки, в якій ворог вперто зосереджує вертольоти, які регулярно знищує українська артилерія, то її «феномен» виявився простим. Справа в тому, що на цьому аеродромі під Херсоном рашисти розмістили штаби майже всіх підрозділів свого угрупування: 22 армійського корпусу, 7-ої десантно-штурмової дивізії, 127-ої окремої бригади розвідки та 20-ої мотострілецької дивізії. А найголовніше – командний пункт всього угрупування військ РФ на цьому напрямку.

Видання пише, що в реальності вже після першого артилерійського удару вся організація російських військ, скорше за все, була схожа на «пожежу у борделі». Тобто приймались абсолютно алогічні рішення, які лише погіршували ситуацію.

Напередодні Збройні сили всьоме розбомбили рашистів у Чорнобаївці.

Згодом й Арестович пояснив, чому рашисти постійно пхаються в Чорнобаївку.