Організація супутникової метеорології Eumetsat зупинила співпрацю з Росією

На який термін буде зупинено діяльність, в організації не повідомили

Європейська організація супутникової метеорології Eumetsat зупиняє свою діяльність на території Росії, повідомляє Reuters.

Таке рішення ухвалила спеціальна рада держав, що входять до цієї структури.

Згідно з цим рішенням, припиняється дія двосторонньої угоди про співпрацю з РФ, включаючи весь обмін даними та навчання співробітників, та зупиняється дія всіх ліцензій російських користувачів.

На який термін буде зупинено діяльність, в організації не повідомили.

Eumetsat є міжурядовою організацією, яка займається запуском та експлуатацією супутників, моніторингом кліматичних змін на планеті, а також надає цифрові дані про погоду кінцевим споживачам. За даними Eumetsat, у Росії її дані отримував 21 користувач, назви цих організацій не наводяться.

Раніше США і союзники попередили, що Москва може планувати застосування хімічної або біологічної зброї. Експерти зі зброї заявили, що дані, які включають майже миттєві вимірювання швидкості та напрямку вітру, сонячного світла, опадів та інших факторів, можуть виявитися вирішальними при плануванні атаки.