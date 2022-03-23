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    Події в Україні

    Британія на саміті НАТО запропонує збільшити постачання озброєнь Україні

    Британія на саміті НАТО запропонує збільшити постачання озброєнь Україні - Британія на саміті НАТО запропонує збільшити постачання озброєнь Україні
    Британія на саміті НАТО запропонує збільшити постачання озброєнь Україні
    фото з відкритих джерел

    В британському уряді збільшення постачання зброї Києву називають «невідкладною необхідністю» для «підвищення їхньої спроможності до опору»

    Британія на саміті НАТО в Брюсселі, який відбудеться 24 березня, запропонує збільшити постачання озброєнь в Україну, пише The Times з посиланням на джерела.

    За даними джерел газети, в британському уряді збільшення постачання зброї Києву називають «невідкладною необхідністю» для «підвищення їхньої спроможності до опору».

    Чиновник однієї із західних країн заявив, що в Україні «існує постійна нестача озброєнь», і наголосив, що Захід «не повинен допустити ситуації, за якої українська армія зіткнеться з гострим дефіцитом бойової техніки та озброєнь».

    Нагадаємо, напередодні президент США Джо Байден заявляв, що твердження про нестачу в Україні сучасної військової техніки, яку постачають країни Заходу, «не є точними».

    Як повідомлялося, 24 березня НАТО проведе саміт щодо війни в Україні. Зустріч членів Альянсу відвідає також й президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден.

    Раніше Зеленський заявив, що якби Україну прийняли до НАТО раніше, то Росія б не вторглася в країну.

    Як відомо, Польща пропонує відправити в Україну миротворчу місію НАТО. Про це сказав віцепрем’єр уряду Польщі Ярослав Качиньський за результатами зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

    Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що питання про відправлення миротворчої місії НАТО було обговорено з усіма найближчими союзниками. Його буде представлено на наступному саміті Альянсу, який відбудеться 24 березня.

    Також міністр оборони Данії Мортен Бьодсков заявив, що Данія готова відправити своїх миротворців до України, якщо відповідна місія буде розпочата.

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    Теги: росія окупанти Польща США НАТО саміт війна Україна окупація #stoprussia
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    Британія на саміті НАТО запропонує збільшити постачання озброєнь Україні