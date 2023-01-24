Питання передачі літаків для ЗСУ зрушило з мертвої точки – Кулеба

На новій зустрічі у форматі «Рамштайн» будуть нові рішення про постачання Україні зброї різного типу

Тема надання Україні літаків зрушила з мертвої точки, українська сторона донесла до партнерів, що в цьому році нам необхідно отримати всі необхідні для перемоги типи зброї. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону.

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«Зрушила (тема літаків – «Главком»). І коли вона буде рухатися зі швидкістю, сподіваємося, того ж літака, то ми швидко прийдемо до результату. А взагалі у нас задача дуже проста, вона артикульована нами партнерам, і партнери її усвідомлюють, що в цьому році нам треба отримати всі необхідні типи зброї, які потрібні нам для перемоги», – сказав Кулеба.

Міністр зазначив, що на новій зустрічі у форматі «Рамштайн» у лютому будуть нові рішення про постачання Україні зброї різного типу, «тому що у нас велика війна, і на цій війні потрібні великі обсяги зброї».

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«У нас залишилося три великих питання: одне, я вважаю, майже вирішене – це танки, а дві опції, які ще не відкриті, – це далекобійні ракети... і бойові літаки. Але вже можна побачити в інформаційному просторі, як з’являються перші повідомлення, що хтось десь вже обговорює тему літаків. Раніше цього не було, а зараз це вже реальність», – додав очільник МЗС.

Раніше Кулеба повідомив, що у питанні отримання Україною танків від західних партнерів залишилося зробити «останні пів кроку».