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Rheinmetall готовий передати Україні 139 танків Leopard

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Rheinmetall готовий передати Україні 139 танків Leopard
Німецький концерн Rheinmetall може поставити в Україну 139 танків Leopard
фото з відкритих джерел

Концерн готовий передати 29 «Леопардів 2А4», призначених для «кругового обміну», у квітні-травні цього року

Німецький військово-промисловий концерн Rheinmetall готовий передати Україні 139 танків Leopard, щойно дозвіл на це дасть уряд Німеччини. Про це прессекретар концерну сказав німецькій медіагрупи RND, інформує BBC.

Він зазначив, що концерн готовий передати 29 «Леопардів 2А4», призначених для «кругового обміну», у квітні-травні цього року.

На ремонт ще 22 Leopard тієї ж модифікації, за словами прессекретаря, піде майже рік, і передати їх вдасться наприкінці 2023 чи на початку 2024 року.

Крім того, Rheinmetall міг би передати ще 88 старих «Леопардів 1». Чи готові вони до експлуатації, і якщо ні, коли будуть готові, прессекретар не уточнив.

Нагадаємо, Варшава може передати Україні роту танків німецького виробництва Leopard-2 і без згоди Берліна, якщо чекатиме погодження надто довго. 

Оскільки танки Leopard виготовляються німецьким оборонним концерном, для їхньої передачі країнам поза НАТО необхідна згода Німеччини.

Як відомо, Польща готова відправити в Україну 14 танків Leopard. Рішення передати німецькі танки має стати початком нової допомоги українській державі, вважає президент Польщі Анджей Дуда.

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Теги: ремонт Анджей Дуда президент прессекретар танки Варшава

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