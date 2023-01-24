Концерн готовий передати 29 «Леопардів 2А4», призначених для «кругового обміну», у квітні-травні цього року

Німецький військово-промисловий концерн Rheinmetall готовий передати Україні 139 танків Leopard, щойно дозвіл на це дасть уряд Німеччини. Про це прессекретар концерну сказав німецькій медіагрупи RND, інформує BBC.

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Він зазначив, що концерн готовий передати 29 «Леопардів 2А4», призначених для «кругового обміну», у квітні-травні цього року.

На ремонт ще 22 Leopard тієї ж модифікації, за словами прессекретаря, піде майже рік, і передати їх вдасться наприкінці 2023 чи на початку 2024 року.

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Крім того, Rheinmetall міг би передати ще 88 старих «Леопардів 1». Чи готові вони до експлуатації, і якщо ні, коли будуть готові, прессекретар не уточнив.

Нагадаємо, Варшава може передати Україні роту танків німецького виробництва Leopard-2 і без згоди Берліна, якщо чекатиме погодження надто довго.

Оскільки танки Leopard виготовляються німецьким оборонним концерном, для їхньої передачі країнам поза НАТО необхідна згода Німеччини.

Як відомо, Польща готова відправити в Україну 14 танків Leopard. Рішення передати німецькі танки має стати початком нової допомоги українській державі, вважає президент Польщі Анджей Дуда.

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