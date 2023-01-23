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Постачання танків: Кулеба повідомив, що Україна перебуває на фінальній стадії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Постачання танків: Кулеба повідомив, що Україна перебуває на фінальній стадії
Міністр зазначив, що надання Україні будь-якого виду озброєння було для Німеччини проблемним
фото з відкритих джерел

Кулеба: «Не сумніваюся, що й Leopard до нас доїдуть, ми перебуваємо на фінальній стадії» 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що у питанні отримання Україною танків від західних партнерів залишилося зробити «останні пів кроку».  Про це Кулеба заявив в ефірі телемарафону.

«У питаннях танків залишилося зробити останні пів кроку. Ми вже отримали британські Challenger, про які говорили, що це неможливо. Вже отримуємо французькі легкі танки поки що. Ми чуємо, що Франція обмірковує надання танків Leclerc. Не сумніваюся, що й Leopard до нас доїдуть, ми перебуваємо на фінальній стадії», – сказав Кулеба.

Міністр зазначив, що надання Україні будь-якого виду озброєння було для Німеччини проблемним. «Така країна, є специфіка, треба її враховувати. Але, зрештою, ми завжди отримували необхідний результат, і цього разу також отримаємо», – висловив упевненість очільник українського МЗС.

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Теги: танки Дмитро Кулеба озброєння Україна Франція війна зброя

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