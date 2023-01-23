Літаки, гелікоптер та безпілотник: ЗСУ повідомили, скільки сьогодні знищили повітряних цілей ворога

Протягом 23 січня знищено шість повітряних цілей ворога

Сьогодні, 23 січня, на східному напрямку воїни зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ знищили шість повітряних цілей ворога. Про це повідомляє пресслужба командування Повітряних сил.

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Як зазначається, знищено два російські штурмовики Су-25, ударний вертоліт Ка-52, дві керовані авіаційні ракети Х-59, БпЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10».

«Б’ємо ворога разом! Разом – до перемоги», – прокоментували в Повітряних силах.

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Нагадаємо, триває 334-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог вів безуспішні наступальні дії на Лиманському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. Продовжує наступальні дії на Бахмутському напрямку. На інших напрямках – веде оборону. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 23 січня. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Новоселівське Луганської області та Виїмка, Роздолівка, Білогорівка, Парасковіївка, Бахмут, Ступочки, Новобахмутівка, Первомайське і Мар’їнка Донецької області.