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Прикордонники повідомили, скільки літаків РФ перекинула до Білорусі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Прикордонники повідомили, скільки літаків РФ перекинула до Білорусі
фото ілюстративне

Україна постійно стежить за обстановкою в Білорусі

На території Республіки Білорусь загалом на сьогодні перебуває близько 50 одиниць авіаційної техніки РФ, літаки та гелікоптери країни-терориста зосереджені на двох аеродромах – Мачулищі та Барановичі. Про це повідомив голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко в ефірі телемарафону.

«Вчора було переміщено з території РФ з аеродромів Воронежа та Курська вісім одиниць літаків – це шість бомбардувальників Су-34 та два багатоцільових винищувачі Су-30 СМ. Загальна кількість російських літаків та гелікоптерів на території Білорусі зараз становить близько 50, і вони зосереджені в більшості на двох аеродромах: один в Мінській області – це аеродром Мачулищі, та один в Брестській області – це аеродром Барановичі», – повідомив Дейнеко.

Зазначається, що Україна постійно стежить за обстановкою в Білорусі, особливо за збільшенням кількості авіації.

«Щодо анонсованих навчань, які анонсувались в період з 16 до 31 січня, то можемо сказати, що сьогодні жодних заходів в цих навчаннях не відбулося. Так, було переміщено деяке майно трьома літаками Ан, але воно не критично. Це просто літаки забезпечення», – додав голова ДПСУ.

Раніше повідомлялося, що Росія розширить військову присутність у Білорусі. Аналітики навіть назвали терміни.

Голова ОВА розповів, як Рівненщина готується до можливого нападу з Білорусі.

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Теги: Білорусь росія війна літак

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