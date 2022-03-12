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    Події в Україні

    Пів тисячі солдатів 34 бригади вимагають відправити їх в Росію (відео)

    Окупанти деморалізовані та відмовляються воювати - Пів тисячі солдатів 34 бригади вимагають відправити їх в Росію (відео)
    Окупанти деморалізовані та відмовляються воювати
    фото з відкритих джерел

    Окупанти відчувають себе «гарматним м’ясом»

    Окупанти деморалізовані, не мають їжі та води, сплять просто неба, а міни, що літають над головами, наганяють на них жах. Росіяни відчувають себе «гарматним м’ясом». Про це один із російських солдат-контрактників сказав, розмовляючи з мамою. Аудіо оприлюднив радник міністра МВС України Антон Геращенко.

    «Ми, людей 500 напевно, всі стали перед командиром бригади, сказали: «Ми додому хочемо! Ти урод! Ми людей втратили! Ми помираємо тут. У нас ні їжі, ні води, нічого», – сказав солдат.

    При цьому окупант назвав прізвища та ім’я свого командира та номер військового підрозділу – Дубровін Віктор Іванович, 34 бригада.

    За словами солдата, командир оголосив усіх дезертирами. Однак навіть після цього вони навряд чи втраплять додому, бо оточені.

    Раніше повідомлялося, що Путін не вірить у власну армію і вдається до сталінських репресій. Утім, це не рятує його від бунтів, які вже почали виникати серед російських військових.

    Теги: МВС окупанти Антон Геращенко радник солдат
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    Пів тисячі солдатів 34 бригади вимагають відправити їх в Росію (відео)