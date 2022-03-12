Пів тисячі солдатів 34 бригади вимагають відправити їх в Росію (відео)

Окупанти відчувають себе «гарматним м’ясом»

Окупанти деморалізовані, не мають їжі та води, сплять просто неба, а міни, що літають над головами, наганяють на них жах. Росіяни відчувають себе «гарматним м’ясом». Про це один із російських солдат-контрактників сказав, розмовляючи з мамою. Аудіо оприлюднив радник міністра МВС України Антон Геращенко.

«Ми, людей 500 напевно, всі стали перед командиром бригади, сказали: «Ми додому хочемо! Ти урод! Ми людей втратили! Ми помираємо тут. У нас ні їжі, ні води, нічого», – сказав солдат.

При цьому окупант назвав прізвища та ім’я свого командира та номер військового підрозділу – Дубровін Віктор Іванович, 34 бригада.

За словами солдата, командир оголосив усіх дезертирами. Однак навіть після цього вони навряд чи втраплять додому, бо оточені.

Раніше повідомлялося, що Путін не вірить у власну армію і вдається до сталінських репресій. Утім, це не рятує його від бунтів, які вже почали виникати серед російських військових.