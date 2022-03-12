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    Події в Україні

    Російських військових, які намагаються повернутися додому, вбивають «розстрільні загони»

    Полонений окупант дав свідчення СБУ - Російських військових, які намагаються повернутися додому, вбивають «розстрільні загони»
    Полонений окупант дав свідчення СБУ
    фото: скріншот із відео

    За солдатами їдуть ешелони, що вбивають дезертирів

    Путін не вірить у власну армію і вдається до сталінських репресій Утім, це не рятує його від бунтів, які вже почали виникати серед російських військових.

    Про це черговий полонений окупант розповідає на допиті в СБУ. 22-річний сапер заявив, мовляв, армійське керівництво відновило практику «розстрільних загонів» – ешелонів, які йдуть за основними силами РФ і вбивають тих, хто хоче втекти.

    За його словами, в ході просування вглиб України армія окупантів починає усвідомлювати, що у них далеко не миротворча місія.

    «Але нам дали зрозуміти, що назад ми не повернемося, бо за нами їдуть ешелони, що вбивають дезертирів, які намагаються повернутися додому», – зізнається полонений.

    Тепер, ставши співучасником злочинів, окупант шкодує, що у них не вистачило духу вчинити, як морські піхотинці РФ: «... під Одесою 600 морпіхів збунтувалися і не вийшли з судна, бо зрозуміли, що відбувається».

    «Армія окупантів деморалізована і пригнічена. Тож перемога України – не за горами!», – підсумовують у СБУ.

    Нагадаємо, полоненому російському окупанту надали можливість зателефонувати до рідних в РФ. Під час телефонної розмови він розповідає про звірства у своїй армії – офіцери вбивають своїх поранених солдат, залишають загиблих на полі бою, не сповіщають рідних.

    Також, за інформацією Служби безпеки України, середній вік російських військовополонених становить від 19 до 21 року. Згідно з захопленими документами, більшості тих, хто перебуває в українському полоні, не виповнилося і 22-23 років.

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    Теги: СБУ армія Путін миротворча місія
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    Російських військових, які намагаються повернутися додому, вбивають «розстрільні загони»