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«Південь» пояснив, чому з’явилося повідомлення про нібито вихід окупантів із Нової Каховки

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
«Південь» пояснив, чому з’явилося повідомлення про нібито вихід окупантів із Нової Каховки
Наталія Гуменюк
фото: РБК

Увечері 23 березня поширилася інформація, що росіяни начебто вийшли з Нової Каховки, однак згодом Генштаб ЗСУ спростував її

Вихід російських загарбників із Нової Каховки – це звична тактика ворога. Однак це це може бути спробою психологічного впливу на місцеве населення та сили оборони. Так прокоментувала повідомлення Генерального штабу Збройних сил України керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

«Це ознака тактики, яку ми спостерігаємо у виконанні ворога час від часу. Якщо повернемося у часи звільнення правобережжя, то ця тактика тоді теж прозоро прослідковувалась. Вони починали посилено грабувати, пакувати своїх валізи, відправляти до рідних додому все накрадене і переодягалися в цивільне», – роз’яснила вона.

Гуменюк зауважила, що це вже така прикмета, що свідчить про репетицію репетицію нового «жесту».
«Ми вже усвідомлюємо, до чого вони готуються. Якийсь жест вони знову репетирують. Ми говоримо про те, що наразі спостерігаємо певну динаміку таких процесів, але усвідомлюючи, що ми в гібридній війні, ми знаємо, що це може бути спроба психологічного впливу на місцеве населення і на сили оборони», – підкреслила керівниця пресцентру.

За її словами, окупанти розуміють, що ЗСУ можуть зачищати цю смугу безпеки в 30 кілометрів.

«Саме тому, вони імітують своє зникнення з населеного пункту, але це може таїти в собі велику загрозу. Вони можуть обстріляти цей населений пункт, звинуватити сили оборони, а потім знову через пропаганду просувати наративи для свого електорату про те, що план, не реалізований за три дні, все ще триває», – пояснила Гуменюк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на 22 березня 2023 року всі підрозділи армії окупанта, які були розміщені в населеному пункті Нова Каховка Херсонської області залишили місто. Згодом Генштаб ЗСУ спростував інформацію про вихід російських загарбників із Херсонщини.

До слова, завершилася 393-тя доба російського повномасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав два авіаційних та два ракетних удари, а також здійснив 18 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Високим залишається рівень ракетної загрози по всій території України.

Теги: окупанти Генштаб звільнення Херсонщина

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