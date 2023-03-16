Депутатка Безугла перелічила гріхи звільненого голови Луганської ОВА

«Летючий очільник, який не був зі своєю областю в найскладніші часи і який інерційно ще повештався на посаді, йде геть»

Народна депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла зізналася, як насправді ставилася до колишнього голови Луганської ОВА Сергія Гайдая й звинуватила його в бездіяльності. Своїм невдоволенням вона поділилася у Facebook.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нардепка емоційно відреагувала на звільнення очільника Луганщини й перелічила його гріхи на посаді.

«Думала, як написати, формально, стримано, чи описати весь нелегкий шлях та історію… Ех... Ще й зробила кілька версій публікації, чи як насолодитися? Помстою? Чи оплакувати втрачений час? Згадувати драми і трагедії Лисичанська? Фортифікаційні укріплення луганських міст, яких не було? «Хороші» звіти, які можна було перевірити тільки проживши в зоні бойових дій? Хамство?», – зауважила Безугла.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Вона заявила, що Гайдай не брав участь у житті й обороні Луганщини. До того ж депутатка натякнула ще й на злочинну складову роботи ексглави області.



«Летючий очільник, який не був зі своєю областю в найскладніші часи і який інерційно ще повештався на посаді, йде геть. А от правоохоронні органи, сподіваюсь, доопрацюють», – написала Безугла.

Зазначимо, конфлікт між Гайдаєм та Безуглою триває вже давно. Ще торік у липні Безугла заговорила про відставку голови Луганської ОВА, мотивуючи це тим, що він особисто та представники ОВА були відсутні в регіоні під час бойових дій, і це, зокрема, призвело до провалу оборони Луганської області. Тоді Гайдай досить жорстко відреагував на звинувачення Безуглої. Він заявив, що не розуміє, яким чином вона потрапила на лінію фронту та у зону бойових дій, «хто вона така» та «які має повноваження».

Нагадаємо, Зеленський звільнив очільників трьох областей. Посад лишилися глави Хмельницької, Луганської та Одеської ОВА.

Раніше повідомлялося, що голова Луганської ОВА Гайдай пішов з посади.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, після анонсу кадрових перестановок ширилися чутки, що голову Луганської ОВА Сергія Гайдая відправлять у відставку. Уже й місце «знайшли» – послом в Казахстані. Проте у розмові з «Главкомом» Гайдай заявив, що відставки не буде. «Я не знаю, хто це вкидав, ніяких відставок нема. Може бути перепризначення кудись, але не відставка», – сказав Гайдай.