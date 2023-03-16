Головна Країна Політика
search button user button menu button

Депутатка Безугла перелічила гріхи звільненого голови Луганської ОВА

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Депутатка Безугла перелічила гріхи звільненого голови Луганської ОВА
Сергій Гайдай був очільником Луганської обласної державної адміністрації з 2019 року
фото з відкритих джерел

«Летючий очільник, який не був зі своєю областю в найскладніші часи і який інерційно ще повештався на посаді, йде геть»

Народна депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла зізналася, як насправді ставилася до колишнього голови Луганської ОВА Сергія Гайдая й звинуватила його в бездіяльності. Своїм невдоволенням вона поділилася у Facebook.

Нардепка емоційно відреагувала на звільнення очільника Луганщини й перелічила його гріхи на посаді. 

«Думала, як написати, формально, стримано, чи описати весь нелегкий шлях та історію… Ех... Ще й зробила кілька версій публікації, чи як насолодитися? Помстою? Чи оплакувати втрачений час? Згадувати драми і трагедії Лисичанська? Фортифікаційні укріплення луганських міст, яких не було? «Хороші» звіти, які можна було перевірити тільки проживши в зоні бойових дій? Хамство?», – зауважила Безугла.

Вона заявила, що Гайдай не брав участь у житті й обороні Луганщини. До того ж депутатка натякнула ще й на злочинну складову роботи ексглави області.

«Летючий очільник, який не був зі своєю областю в найскладніші часи і який інерційно ще повештався на посаді, йде геть. А от правоохоронні органи, сподіваюсь, доопрацюють», – написала Безугла.

Депутатка Безугла перелічила гріхи звільненого голови Луганської ОВА фото 1

Зазначимо, конфлікт між Гайдаєм та Безуглою триває вже давно. Ще торік у липні Безугла заговорила про відставку голови Луганської ОВА, мотивуючи це тим, що він особисто та представники ОВА були відсутні в регіоні під час бойових дій, і це, зокрема, призвело до провалу оборони Луганської області. Тоді Гайдай досить жорстко відреагував на звинувачення Безуглої. Він заявив, що не розуміє, яким чином вона потрапила на лінію фронту та у зону бойових дій, «хто вона така» та «які має повноваження».

Нагадаємо, Зеленський звільнив очільників трьох областей. Посад лишилися глави Хмельницької, Луганської та Одеської ОВА.

Раніше повідомлялося, що голова Луганської ОВА Гайдай пішов з посади.

До слова, після анонсу кадрових перестановок ширилися чутки, що голову Луганської ОВА Сергія Гайдая відправлять у відставку. Уже й місце «знайшли» – послом в Казахстані. Проте у розмові з «Главкомом» Гайдай заявив, що відставки не буде. «Я не знаю, хто це вкидав, ніяких відставок нема. Може бути перепризначення кудись, але не відставка», – сказав Гайдай.

Читайте також інтерв'ю: Голова Луганської ОВА: Найголовніше – витримати перші три хвилі наступу
Теги: Луганщина Мар’яна Безугла Сергій Гайдай звільнення

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські воїни захищають увесь демократичний світ
Річниця вторгнення. Без України Європа ніколи не буде в безпеці
24 лютого, 14:03
Відома блогерка закриває свій ютуб-канал після скандального інтерв’ю з вагнерівцем
Відома блогерка закриває свій ютуб-канал після скандального інтерв’ю з вагнерівцем
4 березня, 21:12
Резніковичу 84 роки
Скандал у Театрі Лесі Українки. Резнікович та популярний актор публічно з'ясовують стосунки
7 березня, 12:23
Федір Веніславський вирішив вигнати колегу по фракції Мар'яну Безуглу з оборонного комітету
Скандал у «Слузі народу». За що розпинають депутатку Безуглу і хто постраджає після неї влада
1 березня, 21:10
Могили людей, які, згідно з повідомленнями, були вбиті російськими військами у Херсоні
Калькуляція зла. У Херсоні ви бачите те, що Кремль планував для всієї України Світова преса
4 березня, 09:22
Україна потребує допомоги, аби швидше здолати армію окупантів
Європейські та американські лідери думок закликали Захід надати Україні всю необхідну допомогу
24 лютого, 14:34
Окупанти отримали опір на Сватівському та Кремінському напрямках
Луганщина: окупанти отримали по зубах на двох напрямках
25 лютого, 09:17
Ґрунтові води можуть затопити тимчасово окуповане селище Борівське на Луганщині
Окупованому селищу на Луганщині загрожує екологічна катастрофа
27 лютого, 14:37
Гайдай повідомив, що стримує просування важкої техніки росіян на Луганщині
Гайдай повідомив, що стримує просування важкої техніки росіян на Луганщині
28 лютого, 11:30

Політика

Депутатка Безугла перелічила гріхи звільненого голови Луганської ОВА
Депутатка Безугла перелічила гріхи звільненого голови Луганської ОВА
«Не пробачимо жодної зруйнованої долі»: Зеленський записав звернення у річницю трагедії в Маріуполі
«Не пробачимо жодної зруйнованої долі»: Зеленський записав звернення у річницю трагедії в Маріуполі
Скасування указів Порошенка. Президент Зеленський потерпів чергове фіаско
Скасування указів Порошенка. Президент Зеленський потерпів чергове фіаско
Данілов озвучив перспективи України у війні на весну та літо
Данілов озвучив перспективи України у війні на весну та літо
Сучасні «гітлери»: Данілов пояснив, як слід перейменувати Росію
Сучасні «гітлери»: Данілов пояснив, як слід перейменувати Росію
Переговори з Росією. Секретар РНБО назвав єдину можливу умову
Переговори з Росією. Секретар РНБО назвав єдину можливу умову

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
93K
Папа Римський прокоментував події навколо Києво-Печерської лаври
28K
У Києві правоохоронці затримали російського бійця: деталі
26K
Луценко розказав, чому підрозділ Мадяра прибрали з Бахмута
26K
«Рамштайн-10». Резніков підбив підсумки зустрічі
22K
Масштабна повітряна тривога тривала менше години
18K
Звернення монахів Лаври: РНБО прокоментувала відео

Новини

Ворожий літак, 13 безпілотників та радіолокаційні станції: у ЗСУ була урожайна доба
Сьогодні, 06:27
Біля залізниці у російському Бєлгороді пролунав вибух: подробиці
Сьогодні, 04:33
Канада озброює Україну: Києву передадуть нові Leopard 2, снаряди та гаубиці
Вчора, 23:14
У Анкарі пояснили, на скільки днів може бути продовжена зернова угода
Вчора, 22:24
ЗСУ потужно вдарили по окупантах: Генштаб назвав уражені об'єкти
Вчора, 06:55
Зустріч посла РФ із держсекретарем США, застава Коболєва. Головне за ніч
Вчора, 06:31

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту