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Російські снайпери ґвалтували мати та чотирирічну дитину – Reuters

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Російські снайпери ґвалтували мати та чотирирічну дитину – Reuters
Стали відомі деталі зґвалтування та інших звірств, які росіяни чинили на Київщині в березні 2022 року
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Один російський окупант загинув на війні, інший встиг повернутися в Росію і загинув там

Україна звинуватила двох російських військових у сексуальному насильстві над чотирирічною дівчинкою та груповому зґвалтуванні її матері під дулом пістолета на очах у її батька. Про це повідомляє Reuters із посиланням на матеріали Офісу генпрокурора.

Зазначається, що цей епізод був частиною серії сексуальних злочинів, які російські військові 15-ї окремої мотострілецької бригади вчинили в чотирьох будинках Броварського району в березні 2022 року.

Міністерство оборони Росії не відповіло на запит Reuters про коментар. Зазначені номери телефонів бригади не працювали. Двоє чиновників Самарського гарнізону, до складу якого входить бригада, сказали, що не можуть надати контакти підрозділу, а один сказав, що вони засекречені.

«Згідно з документами, один із солдатів сказав чотирирічній дівчинці, що «зробить з неї жінку», перш ніж вона стала жертвою насильства», – пише видання, посилаючись на дані прокуратури.

Ця сім'я вижила, хоча у той самий період сталося також багато вбивств.

Минулої весни під час невдалих спроб росіян захопити Київ окупанти увійшли в Бровари. Вони грабували цивільних та використовували сексуальне насильство як навмисну тактику терору.  Більшість звірств сталися 13 березня, коли п'яні російські військові увірвалися на подвір'я будинку, де проживала молода сім'я. Батька вони жорстоко побили, змусили стати на коліна, а його дружину почали ґвалтувати. 

«Згідно з документами, один із солдатів сказав чотирирічній дівчинці, що «зробить з неї жінку», перш ніж вона стала жертвою насильства», – пише видання, посилаючись на дані прокуратури.

Ця сім'я вижила, хоча у той самий період в цьому районі сталося багато вбивств.

Обидва солдати-гвалтівники були снайперами, віком 32 і 28 років. Один із них загинув, а молодший, на ім'я Євгеній Чорнокнижний, повернувся до Росії.

Коли Reuters запитало особи обох солдатів, прокуратура назвала лише ім'я молодшого чоловіка. Коли агентство зателефонувало йому за номером в онлайн-базах, людина, яка назвала себе братом Чорнокнижного, сказала, що він теж помер.

Ці двоє снайперів були серед шістьох підозрюваних у скоєнні інших злочинів у Броварах. Після нападу на дитину та її батьків, вони увійшли в сусідній будинок літньої пари, де вони також згвалтували 41-річну вагітну жінку та 17-річну дівчину.  В іншому місці, де проживало кілька сімей, солдати загнали всіх на кухню та групово згвалтували 15-річну дівчину та її матір. Усі ці постраждалі вижили, і їм надали психологічну та медичну допомогу.

«Українські слідчі знають, що ймовірність знайти та покарати підозрюваних низька, а потенційні судові процеси будуть здебільшого заочними, але є також міжнародні зусилля щодо переслідування військових злочинців, зокрема Міжнародним кримінальним судом. Хоча Москва навряд чи видасть підозрюваних, будь-хто, заочно засуджений, може бути внесений до міжнародних списків спостереження, що ускладнить їхнє пересування», – йдеться у матеріалі.

Наразі українська прокуратура засудила 26 росіян за військові злочини – деяких військовополонених, деяких заочно, з яких один був засуджений за згвалтування.

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо, скільки випадків сексуального насильства з боку росіян зареєстровано в Україні.

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Теги: росіяни окупанти прокуратура зґвалтування

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