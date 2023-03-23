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Зеленський розповів про цинічні злочини окупантів на Херсонщині (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський розповів про цинічні злочини окупантів на Херсонщині (відео)
Офіс президента

Глава держави про РФ: «Абсолютно позбавлена розуму держава, суто держава-терорист. Яку ми знешкодимо»

На вільній території Херсонщини понад 50 сіл майже повністю зруйновані окупантом. Подекуди більш ніж 90% будівель у селах розбиті. Але навіть у такі села люди повертаються, і це доказ, що життя все одно перемагає. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

«Сьогодні російська армія знову била по Херсонщині, ударила по Бериславу – по місцевій адміністрації, по будинках, по музею... Навіть історичний музей у Бериславі для Росії – це чомусь загроза... Абсолютно позбавлена розуму держава, суто держава-терорист. Яку ми знешкодимо», – зазначив президент.

Зеленський розповів, що провів сьогодні у Херсоні тривалу нараду з усіма, хто відповідає за область: за оборону, за соціальну ситуацію. Окремо й уважно розглянули енергетичну ситуацію, питання відновлення.

«Сьогодні був в одному із найбільших таких сіл – Посад-Покровському. Колись одному з найбільших, до вторгнення Росії. І зробимо все, щоб це село знову було серед найбільших – зробимо все для відбудови наших територій. Я вдячний усім, хто допомагає відновлювати нормальність життя після російського зла. Усім, хто навіть у таких складних районах продовжує працювати й давати роботу, усім, хто допомагає нашим воїнам», – зазначив глава держави.

Президент також подякував Фінляндії, яка сьогодні оголосила про новий пакет безпекової підтримки. Серед іншого, це й машини для розмінування. Плюс, звичайно, вагомі речі для наших військових на передовій.

«І ще одне. Сьогодні маємо результат, заради якого працювали вже певний час. Підписано угоду про відкриття представництва в Україні Міжнародного кримінального суду. Цей крок дозволить міжнародній юстиції стати ще активнішою в розслідуванні злочинів російських військових на нашій українській землі», – додав він.

Глава держави подякував всій команді МКС, Офісу Генерального прокурора, нашим партнерам, усім, хто допомагає роботі міжнародної юстиції – розслідуванню російських злочинів проти України та українців.

Нагадаємо, триває 393-тя доба російського повномасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав два авіаційних та два ракетних удари, а також здійснив 18 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Високим залишається рівень ракетної загрози по всій території України.

Теги: Володимир Зеленський Херсонщина війна окупанти

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