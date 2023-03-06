Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Південь» попередив про максимально високу загрозу ракетних атак

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Південь» попередив про максимально високу загрозу ракетних атак
фото ілюстративне

У Чорному морі перебувають три ракетоносії, два з яких підводні

Ворог продовжує повітряну розвідку, та пошуки нової тактики підвищення результативності застосування ракетних ударів. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

«Поставивши на паузу» масовані ракетні атаки, час від часу задіює авіацію і ракети повітряного базування, групи дронів-камікадзе, а також наземне озброєння типу берегових чи оперативно-тактичних ракетних комплексів або ЗРК С-300 по прифронтових територіях в зонах досягання. Готовність же ракетоносіїв в морі свідчить, що вірогідність атак максимально висока», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що корабельне угруповання ворога в Чорному морі тримається на ракетобезпечній для себе відстані від контрольованого Україною берега. Серед 15 кораблів, залишаються три ракетоносії, два з яких підводні. Загальна кількість «Калібрів» – до 16.

«Не нехтуйте заходами безпеки, не ігноруйте повітряну тривогу, пам'ятайте про мінну небезпеку на деокупованій території та в прибережній зоні, де після шторму море може приносити ворожі міни. Будьте пильні та свідомі», – додали в командуванні.

Нагадаємо, триває 376-та доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. РФ основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші воїни відбили понад 95 атак противника на зазначених напрямках, зокрема, в районах Білогорівки і Невського Луганської області та Залізнянського, Дубово-Василівки, Оріхово-Василівки, Бахмута та Іванівського на Донеччині.

Теги: ракета море війна росія окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рятувальна операція в Запоріжжі триває
Ракетний удар по Запоріжжю: загиблих уже 11, серед них немовля
4 березня, 17:33
Чому РФ змінила місце запуску «Шахедів»: роз’яснення Повітряних сил
Чому РФ змінила місце запуску «Шахедів»: роз’яснення Повітряних сил
Сьогодні, 11:12
Повітряні сили відзвітували про збиті «Шахеди»
Повітряні сили відзвітували про збиті «Шахеди»
Сьогодні, 09:02

Події в Україні

«Південь» попередив про максимально високу загрозу ракетних атак
«Південь» попередив про максимально високу загрозу ракетних атак
Український співвласник підтримав конфіскацію частки ТРЦ Ocean Plaza у росіян
Український співвласник підтримав конфіскацію частки ТРЦ Ocean Plaza у росіян
Екснардеп, що воює в Бахмуті, повідомив про ситуацію в місті
Екснардеп, що воює в Бахмуті, повідомив про ситуацію в місті
У парламенті Грузії сталася бійка через закон про іноагентів (відео)
У парламенті Грузії сталася бійка через закон про іноагентів (відео)
Міноборони цьогоріч готує особливий сюрприз для росіян
Міноборони цьогоріч готує особливий сюрприз для росіян
Чому РФ змінила місце запуску «Шахедів»: роз’яснення Повітряних сил
Чому РФ змінила місце запуску «Шахедів»: роз’яснення Повітряних сил

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
47K
«Бавовна» в Підмосков’ї та масштабна повітряна тривога: головне за ніч
37K
У петербурзькому аеропорту екстрено сів винищувач із ракетою під крилом (фото)
29K
ЗСУ здійснюють обмежений тактичний відхід у Бахмуті – ISW
18K
Стало відомо, кого вагнерівці почали вербувати замість ув’язнених
17K
Нічна атака дронів: деталі ударів по Дніпропетровщині
11K
Ворог намагається перейти в наступ на двох південних напрямках – Генштаб

Новини

Ворог намагається перейти в наступ на двох південних напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:44
Війна РФ проти України: Шольц повідомив, коли почнуться мирні переговори
Сьогодні, 06:30
Німецький концерн хоче побудувати танковий завод в Україні
4 березня, 10:53
Окупанти зруйнували два ключових мости в Бахмуті – британська розвідка
4 березня, 10:41
Чи вдасться США повернути Росію у договір щодо ядерної зброї: оцінка ISW
3 березня, 07:45
У Бахмуті досі залишаються близько 5 тис. людей (фото)
3 березня, 07:24

Прес-релізи

Українські освітяни створили навчальну платформу-комп'ютерну гру для школярів
Українські освітяни створили навчальну платформу-комп'ютерну гру для школярів
2 березня, 10:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту