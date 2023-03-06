«Південь» попередив про максимально високу загрозу ракетних атак

У Чорному морі перебувають три ракетоносії, два з яких підводні

Ворог продовжує повітряну розвідку, та пошуки нової тактики підвищення результативності застосування ракетних ударів. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

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«Поставивши на паузу» масовані ракетні атаки, час від часу задіює авіацію і ракети повітряного базування, групи дронів-камікадзе, а також наземне озброєння типу берегових чи оперативно-тактичних ракетних комплексів або ЗРК С-300 по прифронтових територіях в зонах досягання. Готовність же ракетоносіїв в морі свідчить, що вірогідність атак максимально висока», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що корабельне угруповання ворога в Чорному морі тримається на ракетобезпечній для себе відстані від контрольованого Україною берега. Серед 15 кораблів, залишаються три ракетоносії, два з яких підводні. Загальна кількість «Калібрів» – до 16.

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«Не нехтуйте заходами безпеки, не ігноруйте повітряну тривогу, пам'ятайте про мінну небезпеку на деокупованій території та в прибережній зоні, де після шторму море може приносити ворожі міни. Будьте пильні та свідомі», – додали в командуванні.

Нагадаємо, триває 376-та доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. РФ основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші воїни відбили понад 95 атак противника на зазначених напрямках, зокрема, в районах Білогорівки і Невського Луганської області та Залізнянського, Дубово-Василівки, Оріхово-Василівки, Бахмута та Іванівського на Донеччині.