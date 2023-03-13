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Є ознаки того, що ворог готує ракетний удар – «Південь»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Є ознаки того, що ворог готує ракетний удар – «Південь»
фото ілюстративне

Підводний носій випускає ракети дуже швидко і дещо приховано від системи ППО, тому реагування на сигнали повітряної тривоги має бути дуже оперативним

У Чорному морі наразі знаходяться три ворожі ракетоносії із ймовірним загальним залпом 20 «Калібрів». Про це повідомила речниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

«Зараз на бойовому чергуванні знаходяться три ракетоносії. Протягом ранку сьогоднішнього ворог наситив Чорне море своєю зброєю і долучилися два надводних і один підводний ракетоносії. Це в загальній сумі залп може сягати 20 «Калібрів», – розповіла вона.

За словами Гуменюк, сьогодні спостерігається також активність ворожої авіації.

«Як правило, це ознаки того, що готується ракетний удар. Тому всім треба бути дуже уважними до сигналів повітряної тривоги», – додала речниця.

Крім того, повідомляється, що підводний носій випускає ракети дуже швидко і дещо приховано від системи протиповітряної оборони, тому реагування на сигнали повітряної тривоги має бути дуже оперативним.

Нагадаємо, триває 383-тя доба російського широкомасштабного вторгнення. РФ не полишає намірів щодо окупації України. Не зважаючи на значні втрати, противник продовжує наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили 102 атаки противника на зазначених напрямках.

Теги: ракета війна окупанти росія

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