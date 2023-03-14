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У Чорне море вийшли 17 ворожих кораблів. «Південь» попередив про небезпеку

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Чорне море вийшли 17 ворожих кораблів. «Південь» попередив про небезпеку
фото ілюстративне

Загальний залп може сягати 28 «Калібрів»

Росія збільшила угруповання кораблів у Чорному морі. Це може свідчити про підготовку до ракетного удару. Про це повідомила керівниця пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування «Південь» Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

«Незважаючи на потужний шторм, до вечора ворог накопичив 17 кораблів, серед яких чотири – ракетоносії, один – підводний», – йдеться в повідомленні.

Загальний залп може сягати 28 «Калібрів».

Зазначається, що ворог не припиняє повітряну розвідку, а тому не виключені масовані та точкові ракетні удари.

Нагадаємо, триває 384-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Російський агресор основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Противник не полишає спроб щодо виходу на адміністративний кордон Донецької та Луганської областей.

Теги: ракета війна росія окупанти Україна море

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