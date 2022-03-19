Агресор завдав авіудар по складу зернових на Житомирщині (фото)
Будівля, де зберігалися зернові, зазнала руйнувань
У Житомирській області у селищі Народичі російський агресор завдав авіаудар зерновому складу. Внаслідок удару сталася пожежа, повідомляє пресслужба ДСНС.
«О 08:26 19 березня в смт Народичі Коростенського району рятувальниками ліквідовано пожежу в будівлі зерноскладу приватного сільгосптовариства. Після нанесеного ворогом авіаудару будівля, де зберігалися зернові, зазнала руйнувань, зайнялися перекриття та покрівля на площі 500 кв.м. Загиблих та травмованих немає», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 19 березня близько 4 години ранку кияни відчули сильний запах гару, їдкий дим накрив столицю.
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