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    Події в Україні

    Агресор завдав авіудар по складу зернових на Житомирщині (фото)

    Зайнялися перекриття та покрівля на площі 500 кв.м - Агресор завдав авіудар по складу зернових на Житомирщині (фото)
    Зайнялися перекриття та покрівля на площі 500 кв.м
    фото: ДСНС

    Будівля, де зберігалися зернові, зазнала руйнувань

    У Житомирській області у селищі Народичі російський агресор завдав авіаудар зерновому складу. Внаслідок удару сталася пожежа, повідомляє пресслужба ДСНС.

    «О 08:26 19 березня в смт Народичі Коростенського району рятувальниками ліквідовано пожежу в будівлі зерноскладу приватного сільгосптовариства. Після нанесеного ворогом авіаудару будівля, де зберігалися зернові, зазнала руйнувань, зайнялися перекриття та покрівля на площі 500 кв.м. Загиблих та травмованих немає», – йдеться у повідомленні.

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    Агресор завдав авіудар по складу зернових на Житомирщині (фото)
    Агресор завдав авіудар по складу зернових на Житомирщині (фото)
    Агресор завдав авіудар по складу зернових на Житомирщині (фото)
    Агресор завдав авіудар по складу зернових на Житомирщині (фото)
    Агресор завдав авіудар по складу зернових на Житомирщині (фото)

    Нагадаємо, 19 березня близько 4 години ранку кияни відчули сильний запах гару, їдкий дим накрив столицю.

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    Теги: росія окупанти війна Україна Житомирщина окупація #stoprussia
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    Агресор завдав авіудар по складу зернових на Житомирщині (фото)