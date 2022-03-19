Збірна Росії з футболу точно пролітає повз Чемпіонату світу-2022

Спортивний арбітраж не став повертати російську збірну до відбору на Чемпіонат світу з футболу

Спортивний арбітражний суд у Лозанні відмовив Росії, яка просила заморозити бан ФІФА на час розгляду справи. Міжнародна федерація футболу відмовила збірній Росії у проведенні матчу плей-оф відбору ЧС-2022 проти Польщі, – повідомляє Sport.ua.

При цьому сама польська футбольна збірна офіційно відмовилися грати з окупантом, тому важко сказати, з ким могла зіграти Росія.

Раніше Спортивний арбітражний суд в аналогічній ситуації відмовив Росії, яка вимагала від УЄФА заморозити бан на участь російських команд у єврокубках під час розгляду справи. У результаті справи Росії проти УЄФА та ФІФА будуть розглянуті в арбітражі відповідно до звичайної процедури. Дати засідань наразі немає.

Нагадаємо, що виконавчий комітет Міжнародного союза біатлоністів ухвалив рішення розпочати процедуру усунення національних федерацій Росії та Білорусі через військову агресію проти України, з негайним набуттям чинності цього рішення. Виконком також оголосив про співпрацю з європейськими національними федераціями для максимальної підтримки українського біатлону.

Збірну Росії з хокею усунуто від участі в Євротурі на два роки. Рішення прийнято у зв'язку з нападом російських військ на Україну. Місце росіян в Єврохокейтурі займе швейцарська збірна. Разом із Фінляндією, Чехією та Швецією вона візьме участь у шведському етапі Єврохокейтуру, який відбудеться у травні.